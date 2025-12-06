AK Parti Urla İlçe Başkanı Selim Kalemci, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsünde temeli atılan yeni yurt binasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Temel atma programının ardından açıklama yapan Kalemci, projenin hem Urla hem de İzmir için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Kalemci, törende yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hizmet anlayışımızın somut göstergesi"

İYTE Lisansüstü Öğrenci Yurdu’nun yalnızca lisansüstü öğrencilere yönelik olarak inşa edileceğini belirten Kalemci, projenin Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıdığını da dile getirdi. Açıklamalarında, AK Parti iktidarlarının gençlere dönük yatırımlarına da dikkat çekti:

‘’Sadece lisansüstü öğrencilere hizmet verecek olmasıyla ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyan “Lisansüstü Öğrenci Yurdu”nun temelini bugün gururla attık. Bugün İzmir’de attığımız bu adım, aslında AK Parti iktidarlarının Urla’ya ve İzmir’e verdiği değerin, yıllardır kesintisiz devam eden hizmet anlayışının somut bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gençlerimizin barınma, eğitim, araştırma şartlarını iyileştirmek bizim boynumuzun borcudur. Onlara ne yapsak azdır.” Sözlerindeki bu anlayışla AK Parti hükümetleri, yalnızca bugün temelini attığımız bu stratejik projeyle değil; İzmir’e kazandırdığı 42 bin 472 kapasiteli modern öğrenci yurtlarıyla da üniversite gençliğinin yanında olmuş, gençlerimize güvenli, kaliteli ve erişilebilir barınma imkânı sunmuştur. Urla’da ve İzmir’in tamamında atılan her yatırım, gençlerimizin geleceğine duyulan bu samimi inancın eseridir. Toplam 11 bin 800 metrekare kapalı alana sahip, tamamı kendi içinde mutfağı ve banyosu bulunan stüdyo tipi 200 odalı bu yurt binası, Türkiye’nin araştırma üniversiteleri arasında önemli bir yeri olan İYTE'nin bilimsel kapasitesini daha da güçlendirecek; öğrencilerimizi ve araştırma görevlilerimizi milli teknoloji hamlesinin lider kadroları hâline getirecek sürece büyük katkı sunacaktır. Bu vizyoner projenin hayata geçmesindeki destekleri nedeniyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Yurdumuzun Üniversitemize, Urla’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.’’