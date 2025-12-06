Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında can kaybı sayısı 7’ye yükseldi. E-90 Otoyolu üzerinde gerçekleşen olayda, bir yolcu otobüsünün arızalanan çekiciye arkadan çarpması sonucu büyük bir facia yaşandı.

Otobüs İzmir'den hareket etmiş

Osmaniye Valiliği’nden yapılan resmi açıklamaya göre, kaza sabah 05.00 sularında, E-90 Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep istikametinde (O52-12-006 kilometresi) meydana geldi.

Kaza, ilk olarak H.K. (52) idaresindeki 06 CSZ 834 plakalı çekici ile ona bağlı 33 AGN 261 plakalı dorsenin, sağ şeritte lastik patlaması nedeniyle durmasıyla başladı. Bu esnada, A.A. (42) yönetimindeki ve İzmir-Gaziantep seferini yapan 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, orta şeritte seyrederken duran çekici ve dorsesine şiddetli şekilde arkadan çarptı.

İlk müdahale ve acı bilanço

Çarpmanın etkisiyle yolcu otobüsünde ciddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine hızla çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre otobüste bulunan yolculardan 11 kişi yaralı olarak ekiplerce kurtarılarak hastanelere kaldırıldı. Osmaniye Valiliği’nin yaptığı son bilgilendirmeye göre ise kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi. Vefat eden yolcuların kimlik tespit çalışmaları hassasiyetle devam ediyor.

Adli süreç başlatıldı ve yol kapatıldı

Valilik açıklamasında, kaza ile ilgili adli tahkikatın başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Olay yerinde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verildiği belirtilirken, kaza nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığı ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı ifade edildi.