İzmir’in Tire ilçesindeki Fatih Ortaokulu’nda görev yapan müzik öğretmeni Berkant Koşar, sözlerini ve bestesini kendi hazırladığı bir şarkı aracılığıyla öğrencilerinde organ bağışı bilinci oluşturuyor. Bir hemşire arkadaşından aldığı ilhamla harekete geçen Koşar, müziğin gücünü kullanarak hayat kurtaran bu konunun önemini genç nesillere aktarıyor.

Müzikle eğitim ve bilinçlendirme

Organ bağışının yaygınlaştırılması çalışmalarına katkı sağlama kararı alan müzik öğretmeni Berkant Koşar, kaleme aldığı sözleri besteleyerek özel bir şarkı ortaya çıkardı.

Koşar, okulda açtığı müzik kursunda öğrencilerine bu besteyi öğretirken, aynı zamanda organ bağışının yaşamsal önemine vurgu yapıyor.

Öğrenciler, müzik eğitimleri sırasında şarkının ana teması olan şu anlamlı sözleri ezberliyor ve benimsiyor:

"Yaşa, yaşat, umut ol insana. Bağışla organlarını gömme toprağa. Umut yeşert hasta vücutta. Bir canını ver ona bin yıl yaşa."

"Küçüklükten anlatmak gerekiyor"

Müzik öğretmeni Koşar, organ bağışının hayat kurtarıcı olduğunu belirterek, şarkı sözlerinin bir anda içinden gelip yazıya döküldüğünü ifade etti. Koşar, bu parçanın gelecekteki insanların hayallerinin gerçekleşmesi için bir umut olmasını dilediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bir organ verip onu sonsuz bir yolculuğa çıkarmanın çok kutsal olduğunu düşünüyorum. Organ bağışının önemini küçüklükten anlatmak gerekiyor. Çünkü gençler bunu algıladığı zaman gelecekte soruyorlar, soruşturuyorlar. Bunun organlarını bağışlamak için bir vesile olacağını düşünüyorum."

Koşar, çocukların şarkı sayesinde organ bağışıyla ilgili daha önce hiç bilmedikleri bilgilere ulaştıklarını ve konunun duygusal yönünden oldukça etkilendiklerini de sözlerine ekledi.

Öğrencilerden anlamlı kararlar

Müzik dersinde bu farkındalığı edinen öğrenciler de organ bağışına yönelik olumlu düşüncelerini dile getirdi.

Sınıf öğrencisi Vesile Bilge Yükzel (10), şarkının organ bağışlamanın önemini anlattığını ve kendisine çok şey kazandırdığını belirterek, "Ben de ileride organ bağışlamak isterim. Organ bağışlayamasam bile vücudumu bilime bağışlamak isterim" dedi.

Bir diğer 5. sınıf öğrencisi Ozan Demirtaş ise, daha önce bilmediği organ bağışının önemini öğretmeni sayesinde öğrendiğini ve ileride kendisinin de bağışçı olacağını ifade etti.

Bu özel eğitim yaklaşımıyla Berkant Koşar, sadece müzik öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda geleceğin yetişkinlerine toplumsal sorumluluk ve insan sevgisi aşılamayı hedefliyor.