Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZTARIM A.Ş. olağanüstü genel kurul toplantısına gidiyor. Büyükşehir Belediyesi'nce kentin sofralarına ulaşılabilir ve güvenli gıda sunmak için yola çıkan şirket, üretici ile tüketici arasında güçlü bir köprü kurma amacıyla kurulmuştu. İZTARIM A.Ş.'nin 21 Kasım'da aldığı karar doğrultusunda, 11 Aralık perşembe günü genel kurul toplantısı düzenleyeceği duyuruldu. Geçtiğimi günlerde İZTARIM’da bayrak değişimi yaşanmış; genel müdür Öztürk Kurt'un İZENERJİ A.Ş. genel müdürü olarak görevlendirilmesinin ardından genel müdürlük görevini ise şirketin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Samet Yoldaş devralmıştı.



Ayrılan üyelerin yerine yeni isimler sunulacak

Şirket tarafından duyurulan olağanüstü toplantının gündem maddeleri de belli oldu. Gündemde, istifa ederek yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Nurşen Balcı, Ali Süha Sabuktay ve Hüseyin Sezer’in yerine, eski üyelerin görev süresini tamamlamak üzere atanan Bülent Üngür, Yusuf Kurucu ve Hüseyin Koca’nın üyeliklerinin genel kurulun onayına sunulacağı aktarıldı. Ayrıca şirketin 2023 yılı hesap dönemi enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan 322 milyon 553 bin 140 lira 55 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarının, sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesi hususu da genel kurulun onayına sunulacak maddeler arasında.



Şirketin sermayesi belirlenecek



Duyuru metninde, esas sözleşmenin değişiklik yapılmadan önceki hali de kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre, şu ifadeler kullanıldı: "Şirketin sermayesi her biri 0,01 kuruş değerde 164.824.144.100 adet hisseye ayrılmış, 1.648.241.441,00 TL dır. Şirketin eski sermayesi olan 1.148.241.441,00 TL’ nın tümü ödenmiştir. Bu kez artırılan 500.000.000,00 TL’ nın tamamı muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4’ü tescil tarihi itibarıyla ödenmiş olup, kalanı ise 31.03.2026 tarihine kadar ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları şirketin yetkili imzalarının talebiyle, yine şirket yetkililerinin uygun göreceği miktar ve vadelerde, belirtilen tarihten önce ortaklardan talep edilebilir. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılmaz. Hisse senetlerini bir veya birden fazla birimi ifade edecek şekilde küpürler halinde bastırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Sermaye artırımı yapılması halinde bazı hissedarlar rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamışlar ise, Yönetim Kurulu dilerse açığa çıkan hisseleri diğer hissedarlardan dilediğine tahsis etmek hakkına sahiptir. Bu konudaki tercih tamamen Yönetim Kurulu’na aittir.”

Şirketin sermayesi 11 Aralık'ta yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında belirleneceği aktarıldı.