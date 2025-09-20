Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Göreme beldesi Gaferli Mahallesi’nde bulunan bir peribacası, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Doğal yapının büyük bölümünün yıkılmasıyla kaya parçaları çevreye saçıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Ancak peribacasının ayakta kalan kısmının da yıkılma riski bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik önlemleri alındı

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak vatandaşların riskli alana yaklaşmasını engelledi. Bölgede inceleme başlatılırken, kaya parçalarının çevreye dağılması nedeniyle bazı noktalarda küçük çaplı hasarlar oluştuğu bildirildi. Yetkililer, peribacalarının doğal aşınma ve erozyon süreçleri nedeniyle zamanla yıkılabileceğine dikkat çekerek, turistlerin güvenliği için riskli alanlarda önlem alındığını ifade etti.

Kameraya yansıdı

Çökmenin yaşandığı an, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, peribacasının büyük bir gürültüyle yıkıldığı, ardından çevreyi yoğun bir toz bulutunun kapladığı görüldü.

Turizm bölgesinde endişe

Kapadokya’daki peribacaları her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ilgisini çekerken, yaşanan olay bölgedeki esnaf ve turizmciler arasında endişe yarattı. Çevredeki işletme sahipleri, özellikle yağış ve rüzgârın yoğun olduğu dönemlerde bu tür çökmelerin artabileceğini belirtirken, gerekli önlemlerin artırılmasını talep etti.