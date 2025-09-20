Son Mühür- Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti) son 48 saat içinde yaşanan istifaların ardından parti yönetiminden resmi açıklama geldi. Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu il başkanlarının görevlerinden ayrıldığı duyuruldu.

Yeni il başkanları kısa sürede göreve başlayacak

AK Parti Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, söz konusu illerde yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağı belirtildi. Parti yönetimi, değişikliklerin kongre sürecinin ardından yapılan geniş kapsamlı değerlendirmeler sonucunda kararlaştırıldığını vurguladı.

"Çalışmalar beklenenin altında kaldı"

Açıklamada, kongre sonrası şehirlerde yürütülen çalışmaların istenen seviyeye ulaşmadığının altı çizildi. Bu durumun, değişim kararının temel gerekçesi olduğu ifade edildi. Görev değişimlerinin partinin bir gelenek olarak teşkilat içi dayanışmayı güçlendirdiği ve çalışma temposunu artırmayı hedeflediği belirtildi.

"Hedef 2028 seçimleri"

AK Parti’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Görev değişiklikleri, partimizin sadece bir siyasi yapı değil aynı zamanda aynı davada omuz omuza mücadele eden bir aile olmasının ruhuna uygun şekilde yürütülmektedir. Teşkilatlarımızdaki yenilenme, kardeşlik bağlarımızı ve enerjimizi daha yukarıya taşıyacaktır. Nihai amacımız, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmek ve 2028 seçimlerinden en güçlü sonuçla çıkmaktır.”