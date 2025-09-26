Kaosun Anatomisi dizisinde Nazmiye karakterini, deneyimli oyuncu Deniz Barut canlandırıyor. HBO Max Türkiye’de yayınlanan ve Sıfır Bir Yapım imzası taşıyan Kaosun Anatomisi; İstanbul’un karanlık suç örgütleri ve adalet sisteminin iç yüzü ekseninde ilerleyen bir hikaye sunuyor. Nazmiye, dizide olayların merkezinde yer alan ve hikayenin dramatik yapısına derinlik kazandıran ana karakterlerden biri olarak öne çıkıyor. Deniz Barut, Nazmiye rolüyle güçlü, cesur ve vicdanlı bir kadını ekrana taşıyor; karakteriyle diziye sıcaklık ve gerçekçilik katıyor.

Deniz Barut hangi dizilerde oynadı?

Deniz Barut; televizyon, dijital, sinema ve tiyatro projelerinde aktif olarak yer aldı. Oyuncunun öne çıkan dizileri şöyle:

Kaosun Anatomisi (Nazmiye) – HBO Max 2025

Ateş Kuşları (Perihan) – ATV 2023-2024

Kuruluş Osman (İsmihan Sultan) – ATV 2022-2023

Destan (Ulu Ece) – ATV 2021-2022

Sol Yanım (Nil) – Star TV 2020-2021

Avlu (Melis Ersoy) – Star TV 2018-2019

Hekimoğlu – Kanal D 2019

Hayatımın Aşkı (Eylem) – Kanal D 2016

Son Çıkış (Nilüfer) – TRT 1 2015

Kara Para Aşk (Pınar Dündar) – ATV 2014-2015

Anneler ile Kızları (Çağla) – Star TV 2011

Lale Devri (Azra Doğan) – FOX 2012-2014

Elde Var Hayat (Yüksel Öğretmen) – TRT 1 2010

Deniz Barut ayrıca “Baba Parası”, “Poyraz Karayel: Küresel Sermaye”, “Nezih Bir Film” gibi sinema filmlerinde de rol aldı. Başarılı kariyeriyle ve farklı rollerdeki performanslarıyla hem ekran hem sahne projelerinde tanınıyor.