Trafik işaretlerinin sayısı 600’ü geçti. Son dönemde eklenen yeni levhalar, özellikle genç sürücüler için kafa karışıklığına yol açıyor. Uzmanlara göre bu tabelaların anlamını bilmemek, sürücüleri ağır para cezalarıyla karşı karşıya bırakırken kazaların da önünü açıyor.

İki Tekerleklilere Sollama Yasağı

En dikkat çeken yeni tabelalardan biri, kırmızı çerçeve içinde otomobil, motosiklet ve bisiklet sembolünün yer aldığı işaret oldu. Bu tabela, iki tekerlekli araçların otomobil ve kamyonlar tarafından sollanmasını yasaklıyor. Dar yollar ve görüşün kısıtlı bölgelerde kazaları önlemek için getirilen bu düzenlemeyi bilmeyen sürücüler, cezadan kurtulamıyor.

Carsharing Park Alanları

Bir diğer yeni işaret ise siyah-beyaz kare içerisinde yarım araba sembolü ve dört insan figürü bulunan tabela. Bu levha, park alanının yalnızca Carsharing (araç paylaşımı) sistemine kayıtlı araçlara ayrıldığını gösteriyor. Bu alanlara yanlışlıkla park eden sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Bisikletlilere Yönelik Ayrıcalıklı İşaretler

Artan bisiklet kullanımıyla birlikte bisikletlilere özel işaretler de yaygınlaşıyor:

Yeşil ok tabelası: Bisikletlilerin kırmızı ışıkta durduktan sonra sağa dönüş yapmasına izin veriyor.

Bisiklet otoyolu tabelası: Yalnızca bisikletlilerin kullanabileceği yolları gösteriyor ve motorlu araçların girişini yasaklıyor.

Türkiye’de Yaygınlaşması Bekleniyor

Avrupa’da kullanılan bu işaretlerin Türkiye’de de aşamalı olarak uygulanmaya başlandığı belirtiliyor. Büyük şehirlerde bisiklet yolları, elektrikli scooter düzenlemeleri ve paylaşımlı araç sistemleri arttıkça yeni tabelaların da sürücülerle daha sık karşılaşması bekleniyor.

Uzmanlardan Uyarı

Trafik uzmanları, sürücülerin güncel işaretleri öğrenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. “Bu levhalar güvenlik için getirildi. Anlamını bilmemek hem can kaybına hem de ceza ödemeye neden olabilir” uyarısında bulunuyorlar.