Son Mühür - Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, Pamukkale ve Merkezefendi zabıta ekipleriyle birlikte kent genelinde okul kantinlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması amacıyla yapılan denetimlerde hijyen, ürün tarihi ve fiyat kontrolleri titizlikle yapıldı.

Öğrencilerin sağlıklı gıdaya erişimi için denetim

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, Pamukkale ve Merkezefendi ilçe zabıta ekipleriyle iş birliği içinde okul kantinlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için kent genelinde yürütülen çalışmalarda hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri ve fiyat etiketleri üzerinde ayrıntılı kontroller yaptı.

İşletmecilere gıda güvenliği uyarısı

Kantin işletmecilerine, mevzuata uygunluk, gıda güvenliği ve hijyen standartları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik denetimlerin eğitim yılı boyunca aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Halk sağlığı için kararlı takip

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentteki tüm eğitim kurumlarında yürütülen denetimlerle halk sağlığını koruma çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı. Ekiplerin denetimleri, yıl boyunca belirli aralıklarla tekrar edilerek öğrencilerin güvenli gıdaya erişimi sürekli olarak denetim altında tutulacak.