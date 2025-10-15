Denizli Çevreyolu üzerinde işçi almak üzere emniyet şeridinde duran tarım işçisi taşıyan bir servis minibüsüne, aynı istikamette seyreden bir ticari kamyonetin çarpması sonucu yürek yakan bir trafik kazası yaşandı. Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi mevkiinde meydana gelen elim olayda, serviste bulunan yolculardan biri yaşamını yitirdi.

Kaza detayları ve olay yerinde yaşananlar

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesine doğru tarım işçilerini sevk eden Hacı Avcı idaresindeki 20 AJK 220 plakalı yolcu minibüsü, çevreyolunun emniyet şeridinde kısa süreli bir duraklama yaptı. Bu esnada, aynı yönde ilerleyen ve H.K. tarafından kullanılan 34 KL 6085 plakalı bir market zincirine ait kamyon, duran araca arkadan yaklaştı. Kamyon şoförü H.K., çarpışmayı önlemek amacıyla ani bir manevra denemesi yapsa da, kamyonun dorsesinin sağ köşesi servis minibüsüne şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs büyük hasar gördü. Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve trafik polisi yönlendirildi.

Sürücünün babası hayatını kaybetti

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin servis minibüsünde gerçekleştirdiği ilk incelemede, aracın en arka kısmında oturan 70 yaşındaki Mustafa Avcı’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Acı gerçek, yaşamını yitiren Mustafa Avcı’nın, minibüs şoförü Hacı Avcı’nın babası olmasıyla daha da ağırlaştı. Kaza, görgü tanıkları ve diğer sürücüler arasında büyük üzüntüye neden oldu. Trafik polisleri, olayın hemen ardından kamyon şoförü H.K.'yi gerekli yasal işlemler ve ifadesinin alınması için en yakın polis merkezine götürdü. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Avcı’nın cenazesi, detaylı otopsi işlemleri yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, hurdaya dönen araçların çekilmesiyle birlikte normale döndü. Yetkililer, kaza ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattıklarını ve olayın kesin nedenini belirlemek için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.