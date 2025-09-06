Son Mühür - Sinop’ta akşam saatlerinde gökyüzünde “şişkin ay” görüntüsü izlendi. Dolunaya geçiş aşamasındaki “şişkin ay”, kentte gökyüzünü izleyenlere eşsiz bir görsel şölen sundu. O sırada ayın önünden geçen bir yolcu uçağı da dikkat çekici sahneler yarattı.

'Kanlı Ay' nedir? Neden olur?

Ay tutulması, Ay’ın Dünya’nın gölgesine (umbra) girmesiyle gerçekleşir. Kısmi Ay tutulmasında Ay’ın sadece bir kısmı Dünya’nın gölgesinde kalırken, tam Ay tutulmasında Ay tamamen umbra konisinin içine girer. Bu durumda Güneş ışınları Ay yüzeyine doğrudan ulaşmaz. Ancak Güneş ışığının tamamı engellenmez; Dünya’nın atmosferinden geçen ışınlar Rayleigh saçılımı nedeniyle kırmızı tonlara bürünerek Ay’a ulaşır. Bu sebeple Ay, tutulma sırasında kızıl-kahverengi bir renkte görünür ve bu görünüş “Kanlı Ay” olarak adlandırılır.