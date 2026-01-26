Ankara’da siyasetin kalbi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında attı. Partideki bayrak değişimleri ve yeni katılımların damga vurduğu zirve devam ederken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede tavizsiz bir duruş sergileyen Çelik, terör örgütü PKK'nın tüm illegal yapılanmalarıyla birlikte varlığına son vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge" vizyonunun ayrılmaz bir bütün olduğunu ifade etti.

Siyasetin yeni rotası

Toplantının başlangıcında AK Parti saflarına katılan yeni isimler için düzenlenen rozet takma töreni, partinin yerel yönetimlerdeki gücünü pekiştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül’e bizzat rozetlerini takarak "hayırlı olsun" dileklerini iletti. Toplantının içeriğine dair bilgi veren Ömer Çelik, 2026 yılına küresel krizlerin gölgesinde ancak yoğun bir çalışma temposuyla girdiklerini belirterek, hem iç hem de dış politikada stratejik bir hassasiyetle hareket ettiklerini kaydetti.

Suriye’de "Tek ordu" ve kimlik hakları vurgusu

Suriye sahasındaki asimetrik tehditlere ve terör faaliyetlerine yönelik uyarılarda bulunan Ömer Çelik, bölgedeki çözümün "Tek Suriye, tek ordu" ilkesinden geçtiğini belirtti. PKK ve uzantılarının Avrupa’dan Ortadoğu’ya kadar tüm şubeleriyle silah bırakması çağrısını yineleyen Sözcü Çelik, bölgedeki Kürt, Arap ve Türkmen halklarının haklarının anayasal güvence altına alınmasının hayati önem taşıdığını söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından yayımlanan ve Kürt vatandaşların haklarını korumayı amaçlayan kararnameyi "sevindirici bir gelişme" olarak niteleyen Çelik, 10 Mart Mutabakatı’nın çatışmasız bir entegrasyon için en makul yol olduğunu hatırlattı.

"Gerçek kazanım terörden arınmış bir coğrafyadır"

Bazı kesimlerin terör örgütlerini etnik grupların temsilcisi gibi göstermeye çalışmasını "hastalıklı bir zihniyet" olarak tanımlayan Çelik, bu yaklaşımın DEAŞ ile Araplar arasında kurulan bağdan bir farkı olmadığını ifade etti. Suriye'deki gerçek başarının Kürtlerin veya Arapların terör vesayetinden kurtulmasıyla ölçüleceğini belirten AK Parti Sözcüsü, demokratik katılım süreçlerinin ancak hukuk temelinde işleyebileceğini söyledi. Ayrıca Davos Dünya Ekonomik Forumu’ndan yansıyan mesajlara da değinen Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önce savunduğu "Dünya beşten büyüktür" tezinin, bugün küresel sermaye odakları tarafından dahi teyit edilmeye başlandığını dile getirdi.

Bölgesel krizler: İran ve Filistin meselesi

Dış politikada İran’a yönelik olası müdahale senaryolarına sert tepki gösteren Çelik, "İran halkının iradesine saygı duyulmalı, dışarıdan rejim değişikliği çabalarına son verilmelidir" dedi. Gazze konusundaki hassasiyetini de sürdüren AK Parti kurmayları, Filistin’in geleceğine ancak Filistinlilerin karar verebileceğinin altını çizdi. Çelik, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurulmadan bölgede kalıcı huzurun sağlanamayacağını belirterek, "Gazze bir emlak değil, bir vatandır" cümlesiyle uluslararası topluma seslendi.

Muhalefete ve terör istismarına sert yanıt

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kobani yardımları ve müze eleştirilerine de yanıt verdi. Kobani’ye giden insani yardımların PKK tarafından engellenmeye çalışıldığını ancak Türkiye’nin bu blokajı stratejik bir hamleyle aştığını belirten Çelik, "Biz hangi ideolojiden olursa olsun terörün karşısındayız" dedi. Son olarak MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik ahlak dışı ifadeleri lanetleyen Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin hukukunun korunmasının AK Parti için "kırmızı çizgi" olduğunu, bu isimleri hedef alanların aslında en büyük Kürt düşmanlığını yaptığını sözlerine ekledi.