Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Hasan Can Kaya’yı hedef aldı: "Bu şarlatan ebleh...."

Son Mühür- Saral, Konuşanlar programında Hasan Can Kaya ile bir seyirci arasında geçen diyalogdan bir kesiti X hesabından paylaşarak ünlü komedyene tepki gösterdi. Paylaşımında, dini değerlere yönelik alaycı ifadelerin kabul edilemeyeceğini belirten Saral şu ifadeleri kullandı:





“Bu şarlatan ebleh komedyene dinimizle ve peygamberlerimizle istihza edilmeyeceğini yetkili mercilerin hatırlatmasında fayda olduğunu düşünüyorum.”

Manifest grubunu da hedef almıştı

Oktay Saral’ın sert açıklamaları daha önce de gündem olmuştu. Saral, geçtiğimiz aylarda Manifest grubuna yönelik paylaşımında grubun performansını hedef alarak ağır ifadeler kullanmıştı. Saral o dönem, “Manifest grubu denen bu ahlaksız, edepsiz, hayasız zebani kılıklı yaratıklar, bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır.” demişti.

Manifest hakkında soruşturma başlatılmıştı

Saral’ın çıkışının ardından Manifest grubu hakkında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.