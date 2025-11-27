Son Mühür - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesinde Aşağı ve Yukarı Piyadeler olarak bilinen bölgede uzun süredir devam eden kanalizasyon sorununu çözmek amacıyla çalışmalara başladı. Yaklaşık 30 yıldır altyapı yetersizliği nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayan mahallede, 2 kilometrelik yeni kanalizasyon hattı inşa edildi.

2 bin 600 kişiyi ilgilendiren altyapı yatırımı

2 bin 600 vatandaşın yaşadığı Piyadeler Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar tamamlandığında, bölgede yıllardır şikâyet konusu olan kötü koku, sivrisinek ve haşere sorunu ortadan kaldırıldı. Yeni hat sayesinde mahallenin altyapı sistemi sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuştu.

“Mahalleler sağlıklı altyapıya kavuşacak”

MASKİ Alaşehir Şefi Gökhan Bayram, yürütülen proje hakkında bilgi vererek, Alaşehir Belediyesi ile iş birliği içinde çalışma yürütüldüğünü belirtti. Bayram, Manisa Büyükşehir Belediyesi şantiyesinde üretilen büzlerin kullanıldığı 2 bin metrelik kolektör hattının tamamlanmasıyla birlikte mahallenin modern bir kanalizasyon altyapısına sahip olacağını ifade etti.

Muhtardan teşekkür

Piyadeler Mahalle Muhtarı İsa Bilgiç, altyapı sorununun özellikle Aşağı Piyadeler Mahallesi’nde büyük rahatsızlık yarattığını belirtti. Yıllardır çözülemeyen sorunun verilen sözlerin tutulmasıyla hayata geçtiğini dile getiren Bilgiç, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mahalle sakinleri rahatladı

Mahalle sakinlerinden İsmail Osman, 30 yıldır sinek, koku ve haşere sorunuyla mücadele ettiklerini belirterek yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bir diğer mahalle sakini Ali Kaya ise yaşanan sorun nedeniyle dışarıda vakit geçiremez hale geldiklerini, çalışmalar sayesinde daha sağlıklı bir ortama kavuşacaklarını söyledi.