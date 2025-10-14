Kanal D yayın akışında bugün Yaprak Dökümü yer almıyor. Normalde hafta içi her gün saat 11.00'de tekrar bölümleriyle ekrana gelen Yaprak Dökümü’nün yeni bölümü 14 Ekim Salı günü yayınlanmadı. Yerine Güller ve Günahlar dizisi yayınlandı. Kanal D tarafından dizinin yayınlanmama nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı; teknik veya program değişikliği nedeniyle bu tür aksaklıklar zaman zaman yaşanabiliyor.

Yaprak Dökümü neden yok?

Yaprak Dökümü'nün tekrar bölümleri henüz tamamen sona ermedi. Kanal D'nin güncel yayın akışına göre dizinin sıradaki bölümü 15 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de tekrar ekrana gelecek. Yani dizi yayından kalkmadı, sadece bugün için yayın akışında yer almadı.

Yaprak Dökümü aslen 2006-2010 yılları arasında yayımlandı ve toplam 174 bölümüyle final yaptı. Kanal D, yıllardır tekrar bölümlerini yayınlamaya devam ediyor ve dizinin popülaritesi sürüyor. Program akışındaki günlük değişiklikler dışında, dizinin tamamen sona erdiğine dair bir açıklama yer almıyor.