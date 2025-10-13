Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezonda kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. İzmir temsilcisi, tecrübeli oyun kurucu Phil Scrubb ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

Kanadalı oyun kurucu artık Petkimspor’da

Kulüpten yapılan açıklamada, “Daha önce ligimizde Bahçeşehir Koleji formasıyla mücadele eden, 2018 yılında Basketball-Bundesliga’da sayı kralı olma başarısını gösteren ve Kanada Milli Takımı forması giyen Phil Scrubb, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı” ifadelerine yer verildi.

Petkimspor yönetimi, transferle birlikte takımın oyun kurucu pozisyonunda istikrarı artırmayı hedefliyor. 33 yaşındaki Kanadalı oyuncunun, takıma liderlik yapması ve hücum organizasyonlarını yönlendirmesi bekleniyor.

Kariyerinde önemli başarılar elde etti

Phil Scrubb, kariyerine Kanada’da başladıktan sonra Avrupa’nın çeşitli liglerinde forma giydi. Almanya’da Basketball-Bundesliga’da sayı kralı olarak dikkatleri üzerine çeken Scrubb, Bahçeşehir Koleji formasıyla Türkiye’de de başarılı bir dönem geçirdi. Milli takımda da görev alan tecrübeli guard, Kanada formasıyla uluslararası turnuvalarda ülkesini temsil etti.

Petkimspor’da hedef: Üst sıralar

Bu sezon lige iddialı bir kadroyla girmek isteyen Aliağa Petkimspor, Scrubb transferiyle hem tecrübe hem de kalite kazandı. Kulüp, güçlü rakiplerle mücadele ettiği Basketbol Süper Ligi’nde istikrarlı bir performans sergilemeyi amaçlıyor.

Antrenör Özhan Çıvgın yönetimindeki İzmir ekibi, hem savunma disiplinini hem de hücum organizasyonlarını güçlendirecek bir takım kurma çabasında.