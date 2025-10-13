Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediyesi, çevre ve insan sağlığını tehdit eden kaçak moloz dökümlerine karşı denetimleri artırdı. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Temiz ve düzenli bir Konak için herkesin sorumluluk alması gerekiyor” diyerek vatandaşlara iş birliği çağrısında bulundu.

Kaçak moloza karşı ortak mücadele

Konak Belediyesi, kent estetiğini bozan ve toplum sağlığını tehdit eden kaçak moloz dökümlerine karşı çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla, izinsiz moloz dökümü yapılan alanlarda denetimler sıklaştırıldı.

Tadilat sırasında ortaya çıkan molozların sokaklara, boş arazilere veya çöp konteynerlerinin yanına atılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Belediye, çevre kirliliğini önlemek amacıyla vatandaşlara sosyal medya üzerinden bilgilendirme yaparak molozların belediye ekiplerince sağlıklı şekilde toplanması için çağrıda bulunuyor.

Başkan Mutlu’dan temizlik çağrısı

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, duyarlı vatandaşları çevreye sahip çıkmaya davet etti. Başkan Mutlu, “Temiz ve düzenli bir Konak hepimizin hakkı. Sokaklara ya da boş arazilere bırakılan molozlar sadece görüntü kirliliği yaratmıyor, aynı zamanda sağlığımızı da tehdit ediyor. El birliğiyle kentimizi korumalıyız.” ifadelerini kullandı.

Mutlu, belediyenin mobil hattı, web sitesi ve çağrı merkezi aracılığıyla moloz alım taleplerinin kolayca iletilebildiğini de hatırlattı.

Başvuru nasıl yapılır?

Ev veya iş yeri tadilatlarında ortaya çıkan molozların toplanması için Konaklılar, belediyenin mobil uygulaması veya web sitesinde yer alan E-Belediye sekmesinden moloz alım başvurusu ve ödemesini kısa sürede tamamlayabiliyor. Dileyen vatandaşlar, Basmane’deki ana hizmet binasında bulunan Fen İşleri Müdürlüğüne şahsen başvuru da yapabiliyor.

Hafta içi 08.30–17.30 saatleri arasında bilgi almak isteyenler, 444 35 66 numaralı telefondan Konak Belediyesiyle iletişime geçebiliyor.

Kaçak moloz dökümü yaptığı tespit edilen kişilere ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/1. maddesi gereğince idari para cezası uygulanıyor.