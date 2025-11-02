Son Mühür- ABD ve Kanada arasında soğuk rüzgarlar estiren Ronald Reagan reklamının artçı sarsıntıları sürüyor.

Kanada Başbakanı Mark Carney, gümrük vergisi karşıtı siyasi reklamı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'tan özür dilediğini ve Ontario Başbakanı Doug Ford'a reklamı yayınlamamasını söylediğini açıkladı.

Güney Kore'de düzenlenen Asya-Pasifik zirvesine katıldıktan sonra gazetecilere konuşan Carney, Çarşamba günü Güney Kore Devlet Başkanı'nın ev sahipliği yaptığı bir akşam yemeğine katıldıklarında Trump'tan özel olarak özür dilediğini söyledi.

Carney ayrıca, reklamın yayınlanmasından önce ve Ontario Başbakanı Doug Ford ile birlikte reklamı incelediğini ancak kullanılmasına karşı çıktığını doğruladı ve "Ford'a reklamı yayınlamak istemediğimi söyledim" dedi.

Reegan dönemine gönderme...



Kanada'da siyasi yaklaşımı Trump'la karşılaştırılan Muhafazakar politikacı Ford tarafından yaptırılan reklamda, Cumhuriyetçi ikon ve eski Başkan Ronald Reagan'ın gümrük vergilerinin ticaret savaşlarına ve ekonomik felakete yol açtığını söylediği bir bölüm yer alıyordu.

Trump, buna karşılık Kanada'dan gelen mallara uygulanan gümrük vergilerini artıracağını duyurdu ve Washington da Kanada ile ticaret görüşmelerini durdurdu.

Trump, bu haftanın başlarında Güney Kore'den ayrılırken, Carney ile o akşam yemeğinde "çok hoş" bir sohbet gerçekleştirdiğini belirtmiş, ancak ayrıntıya girmemişti.