Aydın Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından yürütülen “Kadının Emeği, Aydın’ın Geleceği” programı kapsamında düzenlenen sertifika töreni ve protokol imza etkinliği, AYTO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programı başarıyla tamamlayan kadın girişimciler, tarım, sanayi ve turizm alanlarındaki eğitimlerin ardından sertifikalarını aldı.

“Kadın eli” projesi üretime katkı sundu

Program kapsamında sanayi alanında yürütülen “Kadın Eli” projesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirildi. Fırın ve unlu mamuller üzerine şekillenen proje ile kadın emeğinin üretime katılması ve iş hayatındaki görünürlüğünün artırılması amaçlandı.

Kültürel iş birliği protokolü imzalandı

Etkinlikte Tralleis Antik Kenti Kazıları Protokolü de imzalanarak kültürel alanda önemli bir iş birliğine adım atıldı. Törene TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, Kadın İcra Kurulu üyeleri, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Ulusal, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kadın girişimciliği vurgusu

Programda yapılan konuşmalarda kadın girişimciliğinin bölgesel kalkınmadaki rolüne dikkat çekildi. AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Çekmen Altay, projelerin kadınlara yeni iş alanları açtığını ifade etti. Aydın İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Güler Kurudere Akbaş ise kadınların ekonomiye katkısının her geçen gün güçlendiğini belirtti. AYTO Başkanı Hakan Ülken de kadınların iş hayatındaki başarısının desteklenmesinin önemini vurguladı.

Seminere yoğun ilgi

Etkinlik, program yapımcısı Mehmet Çam’ın “İş Yaşamında Milyonluk Sorular: Son Kararınız mı?” başlıklı semineriyle devam etti. Seminerde iş dünyasında karar alma süreçleri, motivasyon ve başarıya ulaşmanın yolları ele alındı.