Kamu işçilerinin merakla beklediği 2026 yılı ilave tediye ödemelerine ilişkin takvim, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile resmiyet kazandı. Binlerce işçiyi yakından ilgilendiren bu düzenleme ile ek ödemelerin hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı netleşirken, maden işçileri için de özel bir planlama yapıldı.

Kamu işçileri için ödeme takvimi netleşti

6772 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçiler için 2026 yılı ikramiye takvimi belirlendi. Resmi Gazete’de ilan edilen karar doğrultusunda, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyelerin ilk taksiti kış döneminde, ikinci taksiti ise bahar aylarında ödenecek. Düzenlemeye göre hak sahibi çalışanlar, ek ödemelerinin ilk yarısını 26 Ocak tarihinde banka hesaplarında görebilecekler. Yılın geri kalan yarısı için belirlenen ödeme tarihi ise 16 Mart olarak açıklandı. Bu sayede kamu bünyesinde emek veren işçilerin yılın ilk çeyreğinde mali olarak desteklenmesi hedefleniyor.

Maden işçilerine Aralık ayında özel ödeme

Yayımlanan kararda, ağır çalışma koşulları altında görev yapan maden işçileri için de ayrı bir parantez açıldı. Özellikle maden işletmelerinin münhasıran yer altı bölümlerinde ter döken çalışanlar için ilave tediye süreci farklı bir takvim üzerinden yürütülecek. Yer altı işçilerine 2026 yılı içerisinde ayrıca yapılması öngörülen ek ödemenin tamamı, tek seferde olacak şekilde 23 Aralık tarihinde verilecek. Yılın son ayına denk gelen bu ödeme ile yer altında görev yapan madencilerin tüm hak edişlerinin takvime uygun olarak tamamlanması planlanıyor.

Yasal mevzuat ve uygulama süreci

Söz konusu ödeme takvimi, 6772 sayılı Kanun kapsamındaki tüm kurumları bağlayıcı nitelik taşıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanan ve yürürlüğe giren bu karar, kamu sektöründe işçi statüsünde çalışan personelin yıllık ek tediye haklarının güvence altına alınmasını sağlıyor. Ödemelerin belirtilen tarihlerde aksama yaşanmadan gerçekleştirilmesi için ilgili kurumların gerekli finansal hazırlıkları yapması bekleniyor. Kamu işçileri, belirtilen bu yasal takvim uyarınca ocak ve mart aylarında iki parça halinde, yer altı maden işçileri ise aralık sonunda toplu olarak ödemelerini alarak ekonomik planlamalarını bu doğrultuda gerçekleştirebilecekler.