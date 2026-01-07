Son Mühür- Yeni yıla hızlı bir giriş yapan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,75 değer kazanarak 12.023,78 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.40'lık yükselişle 12.071 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 11.900 ve 11.800 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiyor.

Küresel piyasalar iştahlı...



Küresel piyasalar, ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin yavaşlama sinyallerinin Fed'e yönelik faiz indirim beklentilerini güçlendirmesiyle risk iştahı yüksek seyrediyor.

S&P 500 endeksi yüzde 0,62 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,99 arttı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

Asya borsalarında ise Çin hariç düşüş var.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2, ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Kıymetli metallerden altın ve gümüşte düşüş eğilimi izleniyor. Altının onsu yüzde 0,5 azalışla 4 bin 457 dolardan, gram altın 6 bin 169 TL'den, gümüşün onsu da yüzde 1,8 kayıpla 79,06 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı bugün de yüzde 0,8 azalışla 60.14 dolarda seyrediyor.

Bitcoin ise 92.736 dolardan alıcı buluyor.

