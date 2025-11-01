İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bir apartmanın bodrum katındaki dairede tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken, bina kullanılmaz hale geldi.

Patlama sonrası bina sarsıldı

Olay, 15 Temmuz Mahallesi 1461. Sokak’ta bulunan iki katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfakta bulunan tüp patladı. Patlamanın etkisiyle çevrede büyük bir gürültü duyuldu ve bina sarsıldı. Patlamayla birlikte kısa sürede yangın çıktı. Alevler daireyi sardı, apartman sakinleri panik içinde dışarı çıktı.

3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan ve patlama etkisinden etkilenen 3 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü

İtfaiye ekipleri, yangının diğer katlara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın tamamen söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi. Ekipler, olay sonrası binada soğutma ve gaz kaçağı kontrolü yaptı.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı

Patlama sonrası çevredeki vatandaşların güvenliği için polis ekipleri bölgeyi şeritle çevirdi. Olay yeri inceleme ekipleri, patlamanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

İlk belirlemelere göre patlamanın, mutfaktaki tüpten sızan gazın sıkışması sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor.