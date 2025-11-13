Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 13.11.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararları dikkat çekti. Kararlarda, gecikme zammı oranı ile ilgili değişiklik göze çarptı. Resmi Gazete'de yayımlanmış olan kararla birlikte Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nda yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7 olarak belirlenmiş oldu.

Yüzde 4,5'ten yüzde 3,7'ye!

Söz konusu kararla birlikte, kamu alacakları için gecikme zammı oranı aylık yüzde 4,5'ten yüzde 3,7'ye indirilmiş oldu.

Söz konusu kararda, "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.