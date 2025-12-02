İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), gençleri sigaranın zararları konusunda bilinçlendirmek ve bırakma sürecinde desteklemek amacıyla “Elden Ele” adlı yeni bir çalışma başlattı. İlk olarak mayıs ayında hayata geçirilen ve belirli aralıklarla sürdürülen uygulama kapsamında, kampüs içerisinde öğrencilere bilgilendirici notlar dağıtıldı. Son etkinlik, geçtiğimiz hafta boyunca gün boyu devam etti.

Avuç içine bırakılan mesajlar

Akademisyenler ve gönüllü öğrenciler, kampüs genelinde karşılaştıkları kişilere, “Nikotin bağımlılığı tedavi edilebilir bir hastalıktır. Siz ya da sevdikleriniz bu hastalığa sahipse, bağımlılıktan kurtulmak isterseniz internet adresimiz üzerinden bize ulaşmanız yeterlidir. Sağlıklı kampüste bir arada yaşamak dileğiyle” ifadelerinin yer aldığı küçük notlar verdi. Bu uygulamayla, doğrudan ve kişisel bir temas yoluyla farkındalık oluşturulması hedeflendi.

“150,4 milyar adetle rekor”

İEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, yaklaşık altı aydır yürütülen çalışmanın olumlu karşılık bulduğunu ve yardıma ihtiyaç duyan tüm öğrencilere bire bir destek sağladıklarını belirtti. Türkiye’de her üç kişiden birinin tütün kullandığına dikkat çeken Kılınç, Tarım Bakanlığı Tütün Alkol Piyasa Daire Başkanlığı verilerine göre 2024 yılında 150,4 milyar adet sigara tüketildiğini, bunun da Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olduğunu vurguladı. Kılınç, kampüs genelinde sigara kullanımını azaltmayı hedeflediklerini ve mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

“Bırakmak mümkün”Prof. Dr. Kılınç, gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerini öncelediklerini dile getirerek, “Elden Ele” çalışmasının bu yaklaşımın somut bir örneği olduğunu söyledi. Sigarayı bırakma sürecinde izlenmesi gereken yolun öğrencilere sade bir dille aktarıldığını belirten Kılınç, genç yaşta bağımlılıktan kurtulmanın mümkün olduğuna ve doğru bilginin bu süreçte belirleyici rol oynadığına dikkat çekti.

Kampüste dayanışma kültürü

İEÜ Rektör Yardımcısı ve Sağlıklı Kampüs Yürütücüsü Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner ise, üniversite bünyesinde oluşturulan sağlıklı kampüs komisyonu aracılığıyla risk grubundaki öğrencilere ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Dağıtılan notların öğrenciler arasında paylaşılmasıyla bir dayanışma ortamı oluştuğunu belirten Öner, çalışmanın davranış değişikliği yaratma ve bağımlılıkla mücadelede umut verici sonuçlar sağlama açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti. Öner, önümüzdeki dönemde de katılımcılık ve farkındalık temelli projelere devam edeceklerini sözlerine ekledi.