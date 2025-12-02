Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihsel kimliği açısından büyük önem taşıyan Smyrna Antik Kenti kazı çalışmalarına desteğini sürdürüyor. Belediye, 2025–2027 yılları arasında yürütülecek kazı çalışmaları için toplam 34,5 milyon liralık kaynak ayırmayı hedefledi.

İzmir kent merkezindeki tarihsel aksı ayağa kaldırarak turizme kazandırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Smyrna Antik Kenti başta olmak üzere kent sınırları içerisindeki birçok arkeolojik kazıya da sponsor olmaya devam ediyor. 2007 yılından bu yana sürdürülen çalışmalarda ortaya çıkarılan buluntular, İzmir’in çok katmanlı tarihine ışık tutuyor.

Başkan Tugay kazı alanını ziyaret etti

Antik Smyrna Tiyatrosu ile Smyrna Agorası’ndaki Roma dönemi hamamının gymnasium bölümünü gün yüzüne çıkarmak için çalışan Prof. Dr. Akın Ersoy başkanlığındaki ekibi ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Başkan Tugay’a, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Pınar Okyay ve Dr. Hakan Uzun, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Hasibe Velibeyoğlu ile belediye bürokratları eşlik etti. Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, yürütülen çalışmalar ve alanda planlanan etkinliklerin bölgeye ilgiyi artıracağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alanın planları, ilgili daire yöneticileri tarafından aktarıldı.

“Yanınızdayız” mesajı

Kazı alanında görev yapan arkeologlarla bir araya gelen ve çalışmalara kürekle destek veren Başkan Tugay, ekibe teşekkür ederek çalışmaların arkasında olduklarını vurguladı. Tugay, alan çevresindeki taşıt yollarında da düzenleme yapılacağını ifade etti.

Arkeoloji ve tarih parkı hedefi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında hayata geçirilen Arkeolojik Kazılar Maddi Destek Programı kapsamında, İzmir genelinde 16 kazı alanına düzenli destek sağlanıyor. Program dâhilindeki Smyrna Antik Kenti kazılarında çalışmalar ağırlıklı olarak Roma Tiyatrosu’nun ortaya çıkarılmasına odaklandı.

Kadifekale’nin kuzey yamacında yer alan ve İzmir Körfezi’ne hâkim konuma sahip tiyatronun, M.Ö. 1. yüzyıldan bu yana var olduğu biliniyor. Yaklaşık 152 metre çapında, üç kademeli oturma alanına sahip yapının 20 bin kişilik kapasitesi olduğu değerlendiriliyor.

Destek programı sayesinde kazı çalışmalarının hızlandırılarak alanın ziyarete açılması amaçlanıyor. Tiyatro ile Kadifekale arasında kalan bölgenin Arkeoloji ve Tarih Parkı’na dönüştürülmesi planlanırken, çevre sokaklarda da sağlıklaştırma projeleri hazırlanıyor. Yapılacak düzenlemeler ve etkinliklerle ziyaretçilerin İzmir’in geçmişiyle doğrudan ilişki kurmaları hedefleniyor.