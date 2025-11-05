Son Mühür- Almanya doğumlu oyuncu Meryem Uzerli, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Hem doğal güzelliği hem de oyunculuk yeteneğiyle öne çıkan Uzerli, dizinin yayınlandığı dönemde milyonların ilgisini çekti ve adını Türkiye’nin yanı sıra uluslararası arenada da duyurdu.

Keşfedilme hikayesi ilk kez ortaya çıktı

Uzerli’nin oyunculuk kariyerine yön veren keşif süreci, yıllar sonra usta oyuncu Hülya Duyar tarafından anlatıldı. Duyar, Seda Sayan’ın sunduğu televizyon programında yaptığı açıklamada, Uzerli’yi ilk kez 17 yaşındayken tanıdığını belirtti ve “O kadar güzeldi ki kendi kendime ‘Bu kadar etkileyici bir genç kız olamaz’ demiştim” ifadelerini kullandı.

Hürrem Sultan rolü için önerilen isim

Hülya Duyar, Meral Okay’ın kendisine Hürrem Sultan karakteri için uygun bir isim bulmasını istediğini de paylaştı. Duyar, “Meral abla bana ‘Bana bir yabancı Hürrem bul’ dedi. Aklıma hemen Meryem geldi. Onu önerdim ve rolü kaptı” sözleriyle Uzerli’nin kariyerindeki dönüm noktasını açıkladı.

Henüz Türkiye’de tanınmayan genç oyuncu, kısa sürede hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınan bir isim haline geldi. Zaman içinde ekranların en çok konuşulan ve beğenilen oyuncularından biri olmayı sürdürdü.