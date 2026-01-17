İzmir’de uluslararası öğrencilerin katılımıyla Kur’an-ı Kerim tilavetine odaklanan bir etkinlik gerçekleştirildi. İzmir Uluslararası Öğrenci Derneği öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması, Memur Kardeşler Camisi’nde yapıldı. İlim Yayma Cemiyeti, Evrensel Hafızlar Derneği, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin katkılarıyla organize edilen yarışmada, farklı ülkelerden gelerek Türkiye’de eğitim hayatlarını sürdüren 27 uluslararası öğrenci yer aldı.

“Onların mutluluğu bizi de mutlu kılıyor”

Etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür eden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Murat Kayacan, yarışmanın kadın ve erkek olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlendiğini belirtti. Kayacan, “Uluslararası Öğrenci Derneği olarak paydaş kurumlarla beraber uluslararası öğrenciler arasında böyle bir etkinlik düzenledik. Amacımız onların kendi evlerinde hissetmeleri. Ramazan ayı da yaklaşıyor onun öncesinde Kur'an-ı Kerim okuma vesilesiyle bir araya geldik. Dereceye girenleri ödüllendirdik. Onların mutluluğu bizi de mutlu kılıyor” ifadelerini kullandı.

Kayacan ayrıca, yarışmada birinci olan öğrencinin İstanbul’da gerçekleştirilecek bir sonraki aşamaya katılma hakkı elde ettiğini kaydetti. Programın sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller takdim edildi.