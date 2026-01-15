Son Mühür/ Seçil Ünlü- Yeni Türkiye Gazetesi Kemalpaşa Temsilcisi deneyimli gazeteci Ali Aydın’ın her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği "İspir Fasulyesi" organizasyonu, bu yıl da ilçenin dinamiklerini aynı masada buluşturdu. Kemalpaşa protokolünden iş dünyasına kadar geniş bir katılımın sağlandığı yemek organizasyonu 13 Ocak Salı günü Kemalpaşa Nazarköy'de gerçekleştirildi.

Protokol ve iş dünyası mesai arasında bir araya geldi

Kemalpaşa’nın sosyal dokusunda önemli bir yer edinen gazeteci Ali Aydın, geleneksel hale getirdiği öğle yemeği organizasyonuyla ilçe protokolünü ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir kez daha ağırladı. Günlük iş yoğunluğunun arasında samimi bir nefes alanı yaratan bu özel buluşmaya, başta Kemalpaşa Kaymakamı olmak üzere; çok sayıda bürokrat, siyasi parti temsilcisi, başarılı iş insanı ve basın mensubu katılım gösterdi. Yerel yönetimin ve ekonominin nabzını tutan isimlerin bir araya geldiği yemekte, Kemalpaşa’daki birlik ve beraberlik iklimi hakim oldu.

Erzurum’dan gelen eşsiz lezzet dostlukla harmanlandı

Erzurum’un coğrafi işaretli meşhur İspir fasulyesinin ikram edildiği organizasyonda, lezzet kadar kurulan dostluk köprüleri de dikkat çekti. Ali Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, konuklar özenle hazırlanan yöresel lezzetlerin tadına bakarken aynı zamanda ilçenin geleceğine ve gündemine dair fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı. Davetlileri kapıda tek tek karşılayarak örnek bir misafirperverlik sergileyen Aydın, bu tür organizasyonların toplumsal bağları güçlendirdiğine vurgu yaptı. Katılımcılar, yoğun tempoda kendilerine sunulan bu sıcak mola ve nazik davet için Ali Aydın’a teşekkürlerini iletti.

Hakan Kandemir’den Ali Aydın’a teşekkür

Organizasyonun konukları arasında yer alan Son Mühür İmtiyaz Sahibi Hakan Kandemir, etkinliğe katılarak meslektaşı Ali Aydın’a destek verdi. Buluşma sonrası açıklama yapan Kandemir, Ali Aydın’ın kişilik özelliklerine ve mesleki duruşuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Ali Aydın, devletine ve milletine sarsılmaz bağlarla bağlı, temiz ahlakı ve yardımsever kişiliğiyle tanınan son derece kıymetli bir insandır. Kendisinin nezaketle organize ettiği bu anlamlı toplantıda bulunmaktan ve bu dostluk sofrasına davet edilmekten büyük bir mutluluk duydum."

Kemalpaşa’nın ortak değerleri bu sofrada konuşuldu

"Fasulye bahane, dostluk şahane" mottosunun hayat bulduğu yemekte, yalnızca bir öğle yemeği yenmekle kalınmadı; aynı zamanda Kemalpaşa’nın ortak değerleri ve ilçeye dair güncel konular üzerine derin sohbetler gerçekleştirildi. Tam kadro yer alan ilçe protokolü ve iş dünyası temsilcileri, samimi bir atmosferde geçen bu etkinliğin gelenekselleşmesinin ilçe kültürüne katkı sağladığını ifade ettiler. Lezzetiyle tam not alan İspir fasulyesi eşliğinde kurulan bu büyük masa, ilçedeki farklı kesimlerin uyum içinde çalışmasının simgesi olarak hafızalarda yer edindi.

