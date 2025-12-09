Son Mühür/ Osman Günden - Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 2024-2025 Yılı Yerel Kalite Ödülleri Kazananlar Konferansı, ESİAD Konferans Salonu’nda iş dünyasının kaliteye gönül vermiş temsilcilerini bir araya getirdi. Kalite bilincini yaygınlaştırmak ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak amacıyla düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti.

“Ödül kazanmak bir sonuç değil, sorumluluk”

Açılış konuşmasını yapan KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Özlem Ecemiş, ödül sürecinin ardında emek, adanmışlık ve iş birliği kültürü olduğunu vurguladı. Ecemiş, “Kazanmak sihirli bir kelime ama asıl değer süreçte ortaya koyulan akıl, emek ve yürektir. Ödül alan kurumlar artık kalite misyonunu yayma sorumluluğunu da taşıyor” dedi.

“Ödüller gelişimin simgesidir”

KalDer İzmir Şubesi Ödül Yürütme Kurulu Başkanı Hakan Ömür, Yerel Kalite Ödülleri’nin bölgesel kalkınma adına önemli bir referans olduğunu belirterek, “Bu ödüller sadece başarı değil, gelişimin ve yenilikçiliğin de simgesidir” ifadelerini kullandı. Ömür, 2025-2026 dönemi için başvuruların devam ettiğini hatırlatarak tüm kalite gönüllülerini sürece katılmaya davet etti.

Ödül alan kurumlar deneyimlerini paylaştı

Konferansta, bu yıl ödül kazanan kurumların temsilcileri projelerini anlattı:

Maxion – Altın Ödül

Opex Müdürü Ödül Duygu Sanlı, ekibinin sistematik çalışmalarıyla elde ettiği başarıyı aktardı.

Coca-Cola İçecek İzmir – Gümüş Ödül

İzmir Fabrika Operasyon Müdürü Ahmet Akgür, operasyonel iyileştirmeleri ve ekip başarısını paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi – Kâr Amacı Gütmeyen Projeler Gümüş Ödül

Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Müdürü Emre Uysal, yerel yönetimlerde kalitenin önemini vurgulayarak belediyenin sürdürülebilirlik projelerini anlattı.

Fersan – EFQM 4 Yıldız Yetkinlik Belgesi

İnsan ve Kültür Müdürü Seçil Azizoğlu, firmanın kurumsal yetkinlik yolculuğunu aktardı.

ESBAŞ – EFQM Küresel Ödülleri 6 Diamond Belgesi

Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Halime Büyükyüksel, uluslararası başarının ardındaki stratejik yönetim modelini anlattı.