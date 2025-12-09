Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Büyükşehir Belediyesi'nin "kredi engelleniyor" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, sorunun kanuni zorunluluklardan kaynaklandığını vurguladı.

Kredi iddialarına hukuki gerekçelerle cevap

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, 40 milyar TL'lik kredi başvurusunun siyasi nedenlerle onaylanmadığı yönündeki açıklamalarına AK Parti'den bir yanıt geldi. AK Parti İzmir Milletvekili, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve TBMM Dışişleri Komisyonu Sözcüsü Ceyda Bölünmez Çankırı, mevcut tablonun son derece açık olduğunu belirtti.

Çankırı, hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem de bağlı şirketlerinin SGK ve Gelir İdaresi'ne vadesi geçmiş ciddi borçlarının bulunduğuna dikkat çekerek, kanunun bu konuda net olduğunu ifade etti.

"Kanun da çok net: Vadesi geçmiş kamu borcu olan hiçbir belediyeye yeni kredi onayı verilemez. Yani ortada siyaset yok. Ortada çok basit bir gerçek var: Borçlarını yapılandırmamış bir belediye gerçeği."

"Engel, borçlarını ödemeyen belediyenizdir"

Belediye Başkanı'nın "engel olunuyor" ifadesine sert çıkan Çankırı, "Hayır. Engel, devlete olan borçlarını ödemeyen belediyenizdir. Biz değil," ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Gelir İdaresi'nin gerekli kolaylığı sağlayarak borç yapılandırması yapıldığı belirtilirken, sürecin şu an SGK borçlarına takılı kaldığı vurgulandı. Çankırı, "SGK yapılandırılmadan kredi çıkmaz. Bu bir tercih değil, lütuf hiç değil; kanunun kendisidir," dedi.

Doğru cümle: Hükümet değil, borçlar

Milletvekili Çankırı, doğru cümlenin siyasi bir tercihi işaret etmediğini belirterek şu tespiti paylaştı:

Hükümet istemediği için değil,

Belediyenin vadesi geçmiş kamu borçları nedeniyle kredi onayı verilememektedir.

Çözüm çağrısı: "Borçları ödeyin, süreç anında açılır"

AK Partili Çankırı, kendilerinden talep edilen "Engel olmayın" çağrısına karşılık, çözümün belediyenin elinde olduğunu dile getirdi.

"Biz de aynı şeyi söylüyoruz: Devlete olan borçları ödeyin; süreç anında açılır. Kredi çıkar, projeler yürür, İzmir kazanır."

İzmir'in menfaati için her türlü desteğe hazır olduğunu yineleyen Çankırı, sürecin ilerlemesi için iki temel şartın yerine getirilmesi gerektiğini belirtti:

Borçlar kapanacak.

Mevzuat uygulanacak.

Çankırı, sorumluluğun bu adımların atılmasında olduğunu sözlerine ekledi.