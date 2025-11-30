Son Mühür- CHP'nin 39.Olağan kurultayında asıl heyecanın yaşanacağı PM ve YDK seçimleri için merakla beklenen aday listesi belli oldu.

Listede olup olmayacağı tartışma konusu olan Deniz Yücel ve Murat Bakan'ın da anahtar listede yer aldığı görülürken, Ednan Arslan ve Demokrat Parti'den transfer olan Salih Uzun da listede kendine yer bulmayı başardı.

Özgür Özel'in anahtar listesinde Mansur Yavaş'ın uzun süre basın danışmanlığını yapmış olan gazeteci Volkan Memduh Gültekin ve Gelecek Partisi Ekonomi Kurmaylarından Kerim Rota ve sanatçı Arif Sağ'ın oğlu Tolga Sağ da yer alan isimler arasında bulunuyor.



Anahtar listede yer alan 23 milletvekili şöyle...



Namık Tan,

Salih Uzun,

Deniz Yücel

Gökan Zeybek

Ednan Arslan,

Ali Gökçek,

Gökçe Gökçen,

Evrim Rızvanoğlu,

Süreyya Öneş Derici,

Suat Özçağdaş,

Sezgin Tanrıkulu,

Gamze Taşçıer,

Ali Uzun,

İsmail Atakan Ünverdi,

Deniz Yavuzyılmaz,

Nurhayat Altaca Kayışoğlu,

Cavit Arı,

Ensar Aytekin,

Murat Bakan,

Burhanettin Bulut,

Zeynel Emre,

Özgür Karabat,

Ulaş Karasu

Önceki dönem Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu anahtar listede yer alan isimler oldu.

YDK'da İzmir'e darbe...

Yüksek Disiplin Kurulu'nda Ekincan Aksoy ve Özkan Tice'yle temsil edilen İzmir'in açıklanan anahtar listede bu kez temsilci veremediği görüldü. Ne Aksoy ne de Tice YDK'nın anahtar listesinde yer alamadı.



PM'ye veda edecek isimler şöyle...



Şimdiki PM'de olup adaylık başvurusu yapmayan isimlerin Ali Haydar Fırat, Semra Dinçer, Berkay Gezgin, Yalçın Görgöz, Baran Bozoğlu, Berna Özgül, Niyazi Şen, Şengül Yeşildal, Özgür Ceylan, Hikmet Yalım Alıcı olduğu açıklandı.