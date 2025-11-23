Ankara'nın Polatlı ilçesi, kaldığı öğrenci yurdunda meydana gelen acı bir olayla sarsıldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencisi Mizgin Ertekin (19), henüz belirlenemeyen bir sebeple yurdun 4’üncü katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Genç öğrencinin ölümü, üniversite camiasını ve ailesini yasa boğdu.

Feci kaza: Yurttaşlar harekete geçti

Kaza, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bulunan kız öğrenci yurdunda gerçekleşti. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Mizgin Ertekin, bilinmeyen bir nedenle kaldığı yurdun dördüncü kat penceresinden zemine düştü.

Düşme sesini duyan ve durumu gören diğer öğrencilerin derhal ihbarda bulunması üzerine adrese hızla sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mizgin Ertekin, hemen Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak durumu ciddi olduğu için buradan derhal Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Genç öğrenci, hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hakkari Yüksekova nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Mizgin Ertekin'in cenazesinin, ailesinin ikamet ettiği İstanbul’da toprağa verileceği bildirildi. Polis ekipleri, olayın kesin nedenini aydınlatmak amacıyla yurt çevresinde ve genç öğrencinin odasında detaylı incelemelerini sürdürüyor. Soruşturma, olası ihmal veya farklı ihtimalleri de kapsayacak şekilde devam ediyor.