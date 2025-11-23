Son Mühür / Osman Günden - PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 2019 yılında HDP binasında başlattığı oturma eylemleri sürerken, aileler İmralı'ya üye göndermeyen Cumhuriyet Halk Partisi'ne tepki gösterdiler.

Aileler İmralı'ya temsilci göndermeyen CHP'ye seslenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından sürüdürülen sürece destek olması gerektiğini aktardı. Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın, 7 yıldır evlat nöbeti tuttuklarını ve umutla beklediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Aydın, "İnşallah sonuna kadar gidecekler ve bu işi bitirecekler. Umarım ki barış sağlanacak. CHP'nin neden heyete girmediğini ve İmralı'ya üye göndermediğini biz anlamlandıramadık. Öte yandan özellikle şehit ve gazi ailelerinin ellerinden öperiz. Bugün evlatlarımızın sağ ya da ölü olduğunu bilmiyoruz. Her şeye rağmen bu süreci destekliyoruz. En azından bundan sonra kimse ölmesin. Askerimiz, polislerimiz şehit olmasın. Bizim çocuklarımız başkasının maşası, oyuncağı olmasın diye sonuna kadar süreci destekliyoruz ve sonuna kadar da Cumhurbaşkanımız ile Devlet Bahçeli'nin yanındayız" diye konuştu.



Çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz

Anneler, "Çocuklarımızı artık göndersinler. Biz artık evlat hasreti çekmeyelim. Çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz. Çocuklarımız gelip devletimize teslim olsunlar. Çocuklarımız gelene kadar da biz burada nöbete devam edeceğiz. Ne olursunuz artık bize destek verin komisyona destek verin" diye konuştu.