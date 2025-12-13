Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, umre ibadeti için hafta başında Suudi Arabistan'a gitmişti. Umre ziyareti kapsamında pek çok paylaşımda bulunan Tanju Özcan, sosyal medya hesabı aracılığıyla Cuma gecesiyle ilgili olarak Kabe'den bir video paylaşmıştı. Özcan paylaşımına, "Bu akşam mübarek cuma gecesi. Şu anda Mekke'deyiz yatsı namazımızı kutsal Kabe'de hep birlikte eda ettik. Herkesin cuması mübarek olsun. Biz mümkün olduğu kadar herkes için dua etmeye çalıştık. Bolu'muz için güzel dileklerde, güzel dualarda bulunduk. Rabbim bir gün herkesin buraya gelebilmesini nasip eylesin. Gerçekten huzur ve mutluluk veren bir mekan. Gelip bu duyguyu yaşamak lazım." notunu düşmüştü.

Özcan'ın bu paylaşımına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan yanıt geldi.

"Umuyorum ki anasından doğduğu gibi günahlarından arınmış olarak döner!"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın paylaşımına yanıt veren Oktay Saral, Sevgili Tanju Özcan Başkanın umresinin mebrur olmasını, bundan sonraki yaşamının Hakk ve Hakikat'in izinde geçmesini Rabbimden niyaz ediyorum.Diliyor ve umuyorum ki anasından doğduğu gibi günahlarından arınmış olarak döner, ülkesine ve milletine hizmetkâr olarak hayatını idame ettirir." ifadelerini kullandı.