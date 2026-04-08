Kağıthane’de, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan üsteğmen Hasan Atahan (26), kendisine ulaşamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Olay, Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi.

Çilingirle girilen evde tespit edildi

Bir süredir Atahan’dan haber alamayan kız arkadaşı Azra L., kuzeni Hasan K. ile birlikte adrese gitti. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla girilen evde, Atahan’ın koridorda sırtüstü hareketsiz halde yattığı görüldü.

Sağlık ekipleri ölümünü doğruladı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli üsteğmen Hasan Atahan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemede, Atahan’ın silahla başından vurulduğu ve beylik tabancasının yanında bulunduğu tespit edildi.

“Son dönemde yaşamaktan sıkıldığını söylüyordu” iddiası

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Azra L., Atahan’ın bilinen bir sağlık sorunu olmadığını, ancak son günlerde “yaşamaktan sıkıldım” şeklinde ifadeler kullandığını öne sürdü.

Not bulunamadı, inceleme sürüyor

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında herhangi bir intihar notuna rastlanmadı. Ev arkadaşıyla birlikte yaşadığı öğrenilen Atahan’ın olay anında evde yalnız olduğu belirtildi. Cenaze, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.