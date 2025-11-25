Antalya’da aralarında yıllara dayanan husumet bulunan İsrailli iki kuzenin barışmak için bir kafede yaptığı görüşme ölümle sonuçlandı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü; Doğan Duman (52) hayatını kaybederken, saldırgan kuzen Imad Almograbi (44) olaydan sonra kaçsa da kısa sürede yakalandı.

Barışmak için buluştular, tartışma alevlendi

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’ndeki bir apart otelin kafesinde meydana geldi. İsrail vatandaşı Imad Almograbi ile kuzeni Doğan Duman, geçmiş yıllara dayanan husumetlerini konuşup çözmek üzere bir araya geldi. İlk dakikalarda sakin başlayan görüşme, bir süre sonra karşılıklı suçlamaların artmasıyla gerginleşti.

Tartışma saldırıya dönüştü: Peş peşe ateş etti

Gerginlik büyüyünce kuzenler ayağa kalkarak tartışmayı sürdürdü. Arbede sırasında kafedeki müşteriler panikle uzaklaştı. Bu sırada Almograbi, yanında taşıdığı tabancayla kuzenine ateş açtı.

Şarjör boşalınca otomobiline koşan saldırgan, ikinci şarjörünü alarak kafenin önünde Duman’a yeniden ateş etti. Çok sayıda merminin isabet ettiği Doğan Duman, kafenin önünde yere yığılırken sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde Duman’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Saldırgan 10 kilometre uzakta yakalandı

Cinayetin ardından 07 CAH 724 plakalı otomobiliyle kaçan Imad Almograbi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 kilometre uzaklıkta yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yanında bulunan bir kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Olay yeri incelemesinde kafe ve sokakta toplam 22 boş kovan bulundu. Duman’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Husumetin geçmişi araştırılıyor

Polis ekipleri, iki kuzen arasındaki husumetin nedenine ve geçmişine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Gözaltına alınan Imad Almograbi’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

