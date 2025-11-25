Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Adliye binası, dün yaşanan bir patlama olayıyla sarsıldı. Paşabahçe Mahallesi’ndeki adliye yerleşkesinin emanet bölümünde meydana gelen olayda, ilk belirlemelere göre dört kişi yaralandı. Olayla ilgili derhal geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Emanetteki elektronik cihaz patladı iddiası

Olay, Adliye binasının kritik bir noktası olan emanet eşya biriminde yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre, emanet bölümünde muhafaza edilen elektronik bir cihazın henüz belirlenemeyen bir sebeple infilak etmesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan adliye personeli ve vatandaşlar yaralandı.

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri adliye çevresinde hızla önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri patlamanın kesin nedenini tespit etmek üzere detaylı çalışmalara başladı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Patlamada yaralanan dört kişiye, olay yerine ulaşan 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye binası gibi kritik bir kurumda meydana gelen bu patlamayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, patlamaya neden olan elektronik cihazın türü, emanete ne zaman ve kim tarafından bırakıldığı gibi kritik detaylar üzerinde duruluyor. Olayın, adliyenin günlük işleyişini kısa süreliğine aksattığı bildirildi.

Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa Adliyesi’ndeki patlamanın hemen ardından olayla ilgili ilk resmi açıklamayı yaptı. Bakan Tunç, patlamanın adliye binasının adli emanet deposu bölümünde meydana geldiğini teyit ederek, olayda bir Zabıt Katibinin bacağından yaralandığını duyurdu. Bakan Tunç, yaralanan personele geçmiş olsun dileklerini iletti.