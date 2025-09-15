Son Mühür- Ünlü şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Kıbrıs’ta verdiği konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Derici, kısa süre önce evinde yaşadığı kazayı ve sağlık durumunu tüm ayrıntılarıyla anlattı.

“Kafama 40 dikiş atıldı”

Merdivenden düşerek ciddi şekilde yaralanan Derici, yaşadığı talihsiz kazayı şu sözlerle dile getirdi: “Çok korkunçtu. Halen dikişler duruyor kafamda. Sürekli kafamdaki yarayla oynuyorum. Allah korudu.

Boşluğa bastım. Öyle bir düştüm ki kemiğe kadar açıldı kafam. Estetik ameliyatlarım hariç hiç dikişim olmamıştı. 40 dikiş atıldı kafama; 20 içeriden, 20 dışarıdan. İyiyim ama gayet iyiyim şu an.”

“Artık geleceğimi düşünmem gerekiyor”

Sahne şovlarıyla her zaman dikkatleri üzerine çeken sanatçı, yüksek maliyetli performanslarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Muhabirlerin “Yüksek bütçeli sahne şovlarına devam edecek misiniz?” sorusuna Derici, şu yanıtı verdi: “Artık yaşım ilerliyor. Ev sahibi olmam gerekiyor. İleride anne olacağım.

Çocuklarım olursa onların geleceğini şimdiden düşünmem lazım. Prestij için iyi ama artık geleceğimi düşünmem gerekiyor.”

Kıbrıs konseriyle moral buldu

Yaşadığı kazanın ardından sağlığına kavuşan Derici, Kıbrıs sahnesinde enerjik performansıyla hayranlarından büyük alkış aldı. Kazayı geride bıraktığını söyleyen sanatçı, müzik yolculuğuna hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.