Son Mühür/Merve Turan- Üzüm üreticilerinin umutları bu yıl da tükendi. Çifçi-Sen'in 2026 yılı kuru üzüm rekoltesi hakkında verdiği bilgiler üzüm üreticilerinin hasat döneminde karşılaştığı problemleri katlanarak büyüdüğünü ortaya koydu.

Çiftçi-Sen üzümlerde yeterli tatlanma olmadığı için geçmiş yıllarda 1 kg kuru üzüm 5-5.5 kg yaş üzümden elde edildiği ancak bu yıl 7-7.5 kg yaş üzümden elde edilir hale geldiğini açıkladı. Ayrıca Çiftçi-Sen sumalık yaş üzüm alım fiyatı geçen yıl 16-18 TL/kg civarında iken bu yıl 11 TL/kg den işlem görmeye başladığını ve birkaç gün sonra ise 7-8 TL/kg düştüğünü de paylaştı.

TARİŞ ve TMO'nun fiyatları da gündemde

Tüm bu olumsuzlukların devamında TARİŞ ve TMO 2024-2025 yıllarında çekirdeksiz kuru üzümü kg mı 120 TL ve üzeri fiyattan alacağını açıklamışken 2026 yılında ise TARİŞ avans fiyatını 80 TL olarak açıkladığından da bahsden Çiftçi-Sen TMO'nun çok farklı bir fiyat belirlemesi yapmayarak 90 TL açıklamasında bulunduğunu bildirdi.

Çiftçi-Sen'den TMO'ya çağrı

ÇİFTÇİ-SEN, ÇKS’de “kuru üzüm” ibaresinin bulunmamasının üreticinin ürününü TMO’ya satmasına engel olmaması gerektiğini belirtti. Sendika, bu uygulamanın üreticiyi tüccara yönlendireceğini savunarak TMO’nun uygulamayı yeniden değerlendirmesi çağrısında bulundu.

İşte Çiftçi-Sen'den yapılan o açıklama:

"Üzüm üreticilerinin hasat döneminde karşılaştığı problemler katlanarak büyüyor. 2026 yılı kuru üzüm rekoltesinin geçmiş yıllara göre daha verimli olacağı bekleniyordu. Beklenen olmadı. Üzümlerde yeterli tatlanma olmadığı için geçmiş yıllarda 1 kg. kuru üzüm 5-5.5 kg yaş üzümden elde edilirken, bu yıl 7-7.5 kg yaş üzümden elde edilir hale geldi. Ayrıca, sumalık yaş üzüm alım fiyatı geçen yıl 16-18 TL/kg civarında iken bu yıl 11 TL/kg den işlem görmeye başladı ve birkaç gün sonra ise 7-8 TL/kg düştü. TARİŞ ve TMO 2024-2025 yıllarında çekirdeksiz kuru üzümü kg mı 120 TL ve üzeri fiyattan alacağını açıklamışken 2026 yılında ise TARİŞ avans fiyatını 80 TL olarak açıkladı. TMO da TARİŞ’ten çok farklı bir fiyat belirlemesi yapmayarak 90 TL açıklamasında bulundu. Alım fiyatlarının geçmiş yılların çok altında olduğu yetmezmiş gibi TARİŞ kendisine borcu olan ortaklarından borcu kadar üzüm almaya başladı. TMO ise üreticilerin ÇKS kayıtlarındaki “sofralık sultaniye çekirdeksiz üzüm” üreteceği beyanında “kurutmalık “ olduğu açıklanmamış gerekçesini bahane ederek alım randevusu vermemektedir. Önceki alım yıllarında TMO randevu sistemi de Sultaniye üzüm yetiştiricisinin ÇKS kayıtlarındaki sofralık -kurutmalık diye bir ayrımı sorgulanmıyordu, zaten sorgulanmaması da gerekir. Üzüm üreticileri on yıllardır üzümlerinin bir kısmını yaş sofralık olarak satabilirse satar, kalanını ise sergiye yatırır, kurutur ve kuru üzüm olarak satar. ÇKS de “kuru üzüm” yazmıyor diye randevu verilmemesi ve alım yapılmaması kabul edilemez. TMO’nun böyle bir koşul sunması birçok üzüm üreticisini tüccarların insafına bırakmak demektir. Zaten batmak üzere olan üreticilerin batışını hızlandırmak demektir. Bu yanlıştan dönülmelidir."