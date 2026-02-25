İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü’nde divan kurulu seçim heyecanı yaşanıyor. Kulübün divan genel kurulu yarın Zübeyde Hanım Nikah Evi’nde gerçekleştirilecek. Saat 18.00’de başlayacak kongrede, divan yönetim kurulunu belirlemek üzere iki liste yarışacak.

Divan kurulunda oy kullanacak üyeler

Karşıyaka Spor Kulübü’nde 25 yılını dolduran üyelerden oluşan divan kurulu, kulübün en önemli danışma ve denetim organlarından biri olarak öne çıkıyor. Yarınki toplantıda divan yönetiminin yeni dönemde görev alacak isimleri belirlenecek.

Mehmet Yaya’nın listesinde dikkat çeken isimler

Kulüpte uzun yıllar genel sekreterlik yapan ve spor yönetiminde aktif görevlerde bulunan Mehmet Yaya, divan başkanlığı için aday olan isimlerden biri.

Daha önce Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nda görev alan, halen Basketbol Federasyonu Displin Kurulu’nda yer alan Yaya’nın listesinde şu isimler bulunuyor:

Gamze Kocatoros Çelik , İbrahim Palaoğlu , Celal Arısan , Hakan Düzdemir , Kaan Akacun , Turhan Gürsel Urhan , Cem Değirmencioğlu , Ahmet Dördüncü

Halil Zeki Osma’nın listesi de güçlü

Divan yönetimi için adaylığını açıklayan bir diğer isim Halil Zeki Osma oldu. Kulüpte uzun yıllar yönetim ve denetim kurullarında görev alan Osma’nın listesinde yer alan isimler şöyle: Cüneyt Başak , Güçlü Aydoğdu , Yücel Çağatay , Meriç Köyatası , Süleyman Süha Özsağman.