Son Mühür/Osman Günden- Son Mühür Televizyonu’nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan Jale Büyükdemir kahvecilerin durumu ile ilgili Tunç Erciyas’ın sorularını yanıtladı. Kahvecilerin sıkıntılarını ve bu sorunları nasıl çözeceğini anlattı. 25 yıl başarılamayanları, şeffaf bir yönetim tarzı ile yapacaklarını belirterek, 160 oy farkla kazandığı seçimin, sil baştan 1 Mart’ta tekrar edileceğini tüm üyelerimizin seçime katılacağına inandığını ifade ederek, “esnafımızın iradesini yok sayanlara en güzel cevabı esnafımız verecektir” dedi.

11 Ocak’tan beri çamur atılıyor...

Geçmiş dönem başkan, şu anda rakibi olan ve ağabeyim dediği İsmail Hakkı Kırdı’dan hiç beklemediği tepkiler gördüğünü, işinin başında olduğunu ve her işinin şeffaf olduğunu belirtti. Sürekli dedikodular üreterek esnaf iradesine gölge düşüren eski başkan Kırdı şimdi de Büyükdemir’in sabıkası olduğunu, dolandırıcılık yaptığını yaymaya çalışıyor. Kendisine açık açık "sabıkanız var mı?" diye sorduk. Başkan adayı Jale Büyükdemir kendisini herkesin tanıdığını yaşam tarzı ile göz önünde olduğunu belirterek içtenlikle yanıtladı



”Şöyle ki ben de kıraathane işletiyorum bildiğiniz gibi. Tabii ki adli suçlarımız olabiliyor. Ama buradan herkese söylüyorum. Elhamdülillah çok şükür alnımız açık, yüz kızartıcı, hiçbir şeyimiz yok hesap veremeyeceğim bu hayatta yüz kızartıcı, adayı olmamı etkileyecek, başkanlığı yapmamı etkileyecek hiçbir unsur yok. Tabii ki ufak tefek adi suçlarımız oluyor. Kahvehane işletiyorum. Hepimizin hayatında bunlar var. Bunların gündeme getirilip buradan bile pay çıkartıyor olabilmeleri, böyle bir algıyı yaratmaya çalışmaları bile zaten karşı tarafın ne olduğunu gösteriyor. Bizim derdimiz esnaf, onların derdi nereden ne bulabiliriz. Allah ıslah etsin diyorum kendilerine. Başka diyecek bir şeyim yok. Her gün yeni bir iddia ortaya atıyorlar. Çamur at izi kalsın diye düşüyorlar. Bakalım 1 Mart’a kadar daha neler çıkacak. Unutmasınlar Güneş balçıkla sıvanmaz”

Sorunları birlikte çözeceğiz...

Büyükdemir, Esnaf için üyeleri için elinden gelen her şeyi yapıp sorunları çözeceğini bir kez daha hatırlattı.

“Biz dedikodular ile uğraşmak ya da çamur atmalara cevap vermek yerine esnafın sorunlarını çözmekle uğraşıyoruz. Oy verilecek mekanın kirasını bile ben cebimden ödedim. Odanın parası yok . Kayyım beni arıyor. Gerekeni yaptık tabii ki... Boşa harcayacak zaman yok ben 1 Mart seçim bitsin. Mazbatamızı alalım. Su sorununu da katı atık sorununu da çözeceğim. Lokalimizi de yapılacak. Tarifeler tam olacak. Daha uygun malzeme alabileceğiz. Oda sıkıntıları çözen yer olacak. Üyelerini sömüren yer değil! Üyelerimizin düğününe de destek olacağız. Kahveci esnafının başı her zaman dik olacak...”

Kahveciler 1 Mart’ta yine İktisat Kongre Merkezi’nde buluşacak...

“1 Mart Pazar günü yine 11 Ocak'ta yapılan yerde, İzmir İktisat Kongre Merkezi’nde seçim yapılacak. Ama bu sefer divan yok. Konuşma yok. Üyemiz gelecek. Sabah saat 10'da sandık açılacak. İlçe Seçim Kurulu yapacak zaten bunu. Kimsenin yetkisi yok. Sandıklarımız açılacak, oylarımız kullanılacak, geri dönülecek. Üye beklemek zorunda kalmayacak. Yani geldiğinde sırasına girip oyunu kullanıp hemen gidebilecek. Bu önemli bir şey. Çünkü 11 Ocak'ta yapılan seçimde, esnaf arkadaşlarımızın hepsi çok zor bir zaman geçirdiler. Saat: 15.30'a kadar oylama başlamadı. Uzattılar, uzattılar, uzattılar. Mevcut başkan elinden gelen her şeyi yaptı ama yine sonuç değişmedi. Şu anda da yapıyorlar ama yine Allah'ın izniyle sonucumuz değişmeyecek.”

25 yıllık Başkan Kırdı, gönülleri kırdı...

Jale Büyükdemir, İsmail Hakkı Kırdı’nın 25 senedir odada başkanlığı devam ettiğini, kendisini ağabey olarak görürken 11 Ocak sonrası yaptıklarına kırıldığını söyledi.

“Bir dostluğumuz vardı bitti, artık ona abi demeyeceğim. Eski başkan diyeceğim. Çünkü bu dedikodular, iftiralar yara bırakıyor. Gereksiz, çirkin şeyler bunlar. 25 yıldır, tam çeyrek asırdır o makamın gücüne aşık olmuş olabilirsin. Esnafın iradesine ipotek koyup da adayı bu kadar karalamanın, manipüle etmenin çok çirkin olduğunu düşünüyorum. 01 Mart'ta esnaf da cevabını verecektir. Çünkü güneş balçıkla sıvanmaz”

Sosyal medya hesaplarında da cevapladı...

"İzmir Kahveciler Odası’nın değerli üyeleri, yol arkadaşlarım…

Oda seçimlerine üç gün kala, odanın mülkünü ve makam otomobilini satanlar hesap vereceklerine, iftira sürecine girmişlerdir.

18 yıldır çalıştırdığım mekan benim şahsi işletmemdir ve tasarrufu da bana aittir. Bu hak her esnaf için geçerlidir.

11 Ocak 2026 seçimlerini kazanırken seçilmeme mani olacak hiçbir yasal engel yoktu, 1 Mart’ta yapılacak seçimlerde de hiçbir yasal engelim yoktur.

Odanın mülklerini satanlar, dedikodu yerine önce hesap vermelidirler.

Hiçbir spekülasyon 1 Mart’ta vereceğiniz karara ve iradenize yeni bir ipotek koyamayacaktır.

Sevgi ve saygılarımla

Jale Büyükdemir

İzmir Kahveciler Odası

Seçilmiş Başkanı "