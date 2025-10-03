TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezona fırtına gibi bir başlangıç yaparak oynadığı ilk dört maçı da galibiyetle tamamlayan ve namağlup zirve ortakları arasında yer alan Karşıyaka, yarın kritik bir mücadeleye çıkıyor. İzmir temsilcisi, kendi evinde Eskişehir Anadolu takımını konuk edecek. Alsancak Stadı'nın zeminindeki bakım çalışmaları sebebiyle, bu önemli karşılaşma İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak. Maçın başlama vuruşu yarın saat 16.00'da çalacak. Bu karşılaşma, Karşıyaka'nın uzun bir aradan sonra, yaklaşık dört yıl sonra, kulüp tarihinin emektar tesisi olan Atatürk Stadı'nda yeniden sahaya çıkması anlamına geliyor.

Bilet fiyatları açıklandı: Taraftar kapalı tribünde yer alacak

Karşıyaka taraftarları, bu kritik 90 dakikada takımlarını desteklemek için kapalı tribünde yerlerini alacaklar. Kulüp yönetimi, taraftarın coşkusunu sahaya yansıtması beklenen bu maç için bilet fiyatlarını 150 TL olarak belirledi. Kaf-Kaf, en son 28 Kasım 2021 tarihinde Alsancak Stadı yenilenip tekrar hizmete açılmadan önce, yine İzmir Atatürk Stadı'nda Edirnespor'u ağırlamıştı. Bu durum, Yeşil-Kırmızılı camia için hem nostaljik hem de başarıya giden yolda bir dönüm noktası olarak görülüyor. Gruptaki sıralamaya bakıldığında, zirvenin ortağı Karşıyaka'nın 12 puanı bulunurken, konuk Eskişehir Anadolu'nun ise bu yarışta 4 puanı mevcut.

Yönetimden moral dopingi: Primler ödendi

Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu kritik karşılaşma öncesinde, Karşıyaka cephesinden takıma büyük bir moral dopingi geldi. Geçen hafta Alanya 1221 FK karşısında alınan değerli galibiyetin primleri, camianın önde gelen isimleri tarafından anında ödendi. Eski Başkan Cenk Karace'nin yanı sıra, kulübün önemli destekçileri olan Mustafa Taşova ve Yücel Yetik de bu prim ödemelerine katkıda bulundu. Bu hızlı ve anlamlı jest, futbolcuların sahaya daha motive çıkmasını sağlamayı amaçlıyor. Kulüp ve taraftar, takımın evinde alacağı bir galibiyetle namağlup liderlik serisini sürdürmesini ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemesini bekliyor. Karşıyaka için bu maç, hem puan tablosundaki yerini sağlamlaştırmak hem de eski yuvasında taraftarıyla bütünleşmek adına büyük önem taşıyor.