Son Mühür/ Osman Günden - 1821 yılında Mora İsyanı esnasında hayatını kaybeden soydaşlarımız, İzmir’de düzenlenen konferansla anıldı. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu ev sahipliğinde ve İzmir’deki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleşen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

Özkardeşler: “Unutmamak ve unutturmamak görevimiz”

Konferansın açılış konuşmasını yapan Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Teşkilat Başkanı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Birol Özkardeşler, “Bundan 204 yıl önce Rumlar tarafından katledilen soydaşlarımızın yaşadığı soykırımı unutmamak, unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak için bu etkinlikleri düzenliyoruz. 1821 yılında katledilen soydaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.

Elmacı: “Mora soykırımı tarihin acı gerçeklerinden”

Konferansta konuşan Prof. Dr. Emin Elmacı, Fransız İhtilali’nin ardından yükselen milliyetçilik akımının Balkanlarda isyanları tetiklediğini belirtti. Elmacı, “1802’de başlayan Sırp İsyanı ve emperyalist devletlerin kışkırtmaları sonucunda 1821’in Eylül ayında Mora İsyanı ortaya çıktı. Kimi kaynaklara göre 20 bin, kimi kaynaklara göre ise 60 bin kişi katledildi. Batının gözleri önünde kalelere sığınan Türklerin ‘aman dilemelerine’ rağmen öldürülmeleri işin vahametini gösterir. Mora soykırımından kısa süre sonra, 1829’da Yunanistan’ın devlet olarak kurulması da oldukça anlamlıdır” ifadelerini kullandı.

“Tarihe borcumuz var”

Elmacı, Türklerin tarihin farklı dönemlerinde benzer katliamlara uğradığını hatırlatarak, bu acıların unutulmaması gerektiğini söyledi. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu’nun bu çabalarının önemine değinen Elmacı, “Geçmişimize karşı toplum olarak borcumuz var. Bu tür etkinlikler, tarih bilincinin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor” dedi.