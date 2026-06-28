Son Mühür- Türk sinemasının kilometre taşlarından biri olan Kadir İnanır, 77 yaşında son nefesini verdi.

Usta sanatçı son yolculuğunda kendini hiç düşünmediği siyasi bir polemiğin içinde buldu.

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu ve Özel kamplaşmasının artçı sarsıntıları Kadir İnanır için İstanbul'da düzenlenen anma törenine gölge düşürdü.



Kılıçdaroğlu'nunki salona alınmadı...



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde düzenlenen törene gönderdiği çelenk, töreni organize eden İBB yönetimi tarafından salona alınmadı.

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'yla, üzerinde CHP Genel Başkanı yazan Özgür Özel'in çelengi ise sahneye konuldu.

Ahlaksızlar... Utanç kaynağısınız...



CHP'deki gerilimde Kılıçdaroğlu'na açık destek veren Barış Yarkadaş'ın, İBB'nin Kılıçdaroğlu'nun çelengine yönelik tavrına tepkisi çok sert oldu.

''Bu kafayla devam et İBB…'' diye seslenen Yarkadaş,

''Çelengin içeri alınmaması ile İnanır Ailesi’nin bir ilgisi yok.

Sahneyi yöneten İBB’cilerin insanlık dışı bir uygulaması bu…

Sizin Kadir İnanır’ın cenazesine bile saygınız yok…

Ahlaksızlar!

Cenaze törenini bile siyasi tartışmaya alet ettiniz!

Utanç kaynağısınız!'' sözleriyle tepkisini dile getirdi.