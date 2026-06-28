Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonun yankıları sürüyor. Soruşturma kapsamında geçen yıl tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için savcılığa ek ifade verdi. Böcek'in itirafları, yerel seçimler öncesinde İstanbul ile Antalya arasında kurulan gizli finans ağını gözler önüne serdi. İfadeler, siyaset gündemini temelinden sarsacak cinsten.

İstanbul'da bir saatlik pazarlık

Muhittin Böcek, adaylık sürecinde zemin kaybetmemek için 30 Kasım 2023'te uçakla gizlice İstanbul’a gittiğini anlattı. İstanbul'daki lüks bir otelde gerçekleşen baş başa görüşme, iddiaların merkez üssünü oluşturuyor. Eski belediye başkanı, adaylık güvencesi karşılığında kendisinden cumhurbaşkanlığı kampanyası için 15 million avro nakit istendiğini öne sürdü. İfadedeki en çarpıcı iddia ise bu talebin doğrudan Ekrem İmamoğlu’ndan geldiği yönünde.

Görüşmeye özel kalemin tanıklık ettiğini belirten Böcek, her şeyi kabul etti. Anlaşma sağlandı.

Kapalıçarşı’da şifreli zarf sistemi

Nakit trafiğinin çözümü için geleneksel ve takibi zor bir yöntem seçildi: Havale sistemi. Böcek, teslimat sürecini savcılığa şu sözlerle aktardı:

"İmamoğlu bana yanında bulunan 100 TL paranın fotoğrafını çekti, ayrıca da üzerinde bir SIM ve telefon numarası yazılı kağıdı zarf içerisinde verdi. Zarfa koyduğu banknotla birlikte kağıdı, ödeme yapmak istediğin kişiye vermemi, onların da bununla parayı İstanbul Kapalıçarşı'da tahsil edebileceğini söyledi."

İlk etapta bir dostundan borç aldığı 5 milyon avroyu bu şifreli yöntemle İstanbul’daki seçim ofisinde teslim ettiğini itiraf eden Böcek, paranın kalan kısmını ise teslim edemediğini söyledi. Nedeni net. İmamoğlu’nun tutuklanması süreci yarım bıraktı.

"Özgür Özel onun görüşü dışına çıkamadı"

İtirafçı olan Böcek, parti içindeki güç dengelerine dair de ezber bozan iddialar ortaya attı. İmamoğlu'nun belediye başkanlığı görevini bırakıp erken bir cumhurbaşkanlığı yarışına girdiğini söyleyen eski başkan, bu hırsın Antalya dahil birçok belediyeyi uçuruma sürüklediğini savundu.

Siyasi gücün tek elde toplandığını belirten Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Parti Meclisi’nin dahi İmamoğlu’nun iradesi dışında karar alamadığı bir yapının oluştuğunu iddia etti. Kamu hizmetlerinin yerini kişisel hırsların aldığını vurgulayan eski belediye başkanı, bildiği her şeyi samimiyetle anlattığını belirterek ifadesini sonlandırdı.

