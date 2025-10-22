Son Mühür- Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Gonca Vuslateri, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Mart 2024’te bir süredir birlikte olduğu Levent Bey ile dünyaevine giren Vuslateri, 26 Nisan’da kızı Asya’yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz akşam düzenlenen Türkiye Kadın Zirvesi Ödül Töreni’ne katıldı. “Yılın İlham Veren Dizi Oyuncusu” ödülüne layık görülen Vuslateri, sahnede yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti.

“Çalışan anne olarak anın tadını çıkarıyorum”

Törende duygularını paylaşan Gonca Vuslateri, “Çalışan bir anne olarak şu anın acısını çıkarıyorum. Hiç evden çıkmıyorum, hep Asya’yla vakit geçiriyorum. Kızım 18 aylık ve bizim çocukluğumuzun çok önünde bir nesil geliyor. Onlar dijital çağın çocukları” dedi.

Vuslateri, kızı Asya’nın kitaplara olan ilgisinden de bahsederek, “Çok kitapçı bir çocuk. Evde kitap okuyan birini görünce elimize tutuşturup okumamızı istiyor. Şimdi dergilere başladı” ifadelerini kullandı.

“Evlat, insanı terbiye eder”

Basın mensuplarının “Annelik size neler kattı?” sorusuna içtenlikle yanıt veren ünlü oyuncu, “Kıymetli bir duygu.

İnsanın evladından öğreneceği çok şey var. Evlat, insanı terbiye eder. Kendindeki yanlışları görürsün. Hepimiz için bir şans” sözleriyle anlattı.