Son Mühür- İzmir Barosu, bir avukatın karakolda yaşanan süreç nedeniyle gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ifade işlemi için karakola giden avukatın, müvekkilinin işkence gördüğüne yönelik iddialarını tutanağa geçirmek istemesi üzerine “polise iftira” suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Müvekkilin iddiasını tutanak altına almak istedi

Baronun açıklamasında, meslektaşlarının müvekkilinin beyanlarını kayıt altına almak isterken nöbetçi savcının talimatıyla gözaltına alındığı ifade edildi. Avukatın, mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmesinin istendiği aktarılan açıklamada, sürecin hukuka aykırı olduğu savunuldu.

Baro yönetimiyle görüşme sağlanmadı

Açıklamada ayrıca, kısa süre önce Adalet Bakanlığı tarafından avukatların cep telefonlarına “Aileyiz” temalı kısa mesaj gönderildiği hatırlatıldı. Buna karşın, söz konusu gözaltı kararıyla ilgili görüşmek isteyen baro yönetim kurulu üyeleriyle nöbetçi savcının telefon görüşmesi gerçekleştirmediği öne sürüldü.

“Savcının görevi iddiaları araştırmaktır”

Baro açıklamasında, işkence iddiasını kayıt altına almaya çalışan bir avukat hakkında gözaltı kararı verilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Savcının asıl sorumluluğunun, kendisine bildirilen işkence iddiasını araştırmak, önlemek ve sorumlular hakkında işlem yapmak olduğu ifade edildi.

HSK’ye çağrı

Açıklamanın devamında, yalnızca işkence iddiasını tutanağa geçirdiği gerekçesiyle bir avukatın mevcutlu şekilde ifadeye çağrılmasının hukuka ve usule aykırı olduğu savunuldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun ilgili savcı hakkında gerekli işlemleri yapması gerektiği belirtilirken, gözaltına alınan avukatın derhal serbest bırakılması talep edildi.