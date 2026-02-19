Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Oda Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen konserle sanatseverlerin karşısına çıktı. Geceyi izleyenler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da yer aldı. Başkan Tugay, konser öncesinde salona girişinde dinleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı.

Dorukhan Doruk sahnede

Programın ilk bölümünde Tonhalle Orkestrası’nın birinci solo çellisti Dorukhan Doruk sahne aldı. Viyolonsel yorumuyla dikkat çeken Doruk, performansı sonunda izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Klasiklerin güçlü yorumu

Dünyaca ünlü şef Howard Griffiths yönetimindeki konserde repertuvar, Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin Rokoko Teması Üzerine Varyasyonlar eseriyle başladı. Program, Jean-Philippe Rameau’nun Les Indes Galantes – Süit No. 1, Maurice Ravel’in Le Tombeau de Couperin ve Joseph Haydn’ın Sol minör 83. Senfonisi (La Poule) ile devam etti. Seçkin eserlerden oluşan program, güçlü yorumlarla müzikseverlere özel bir akşam sundu.

“İzmir’e yeniden gelmek istiyorum”

Konserin ardından değerlendirmede bulunan şef Howard Griffiths, İzmir Oda Orkestrası’nı son derece değerli bir topluluk olarak nitelendirdi. Orkestrayla yeniden çalışmak istediğini belirten Griffiths, İzmir’e tekrar gelme arzusunu dile getirdi. Türkiye’ye ilk kez 1970 yılında geldiğini hatırlatan Griffiths, o dönemde yalnızca iki orkestra bulunduğunu, bugün bu sayının 20’ye ulaştığını ifade etti. Avrupa’daki orkestralarda da çok sayıda Türk müzisyenle karşılaştığını belirten Griffiths, Türk müzisyenlerin uluslararası alandaki varlığına dikkat çekti.