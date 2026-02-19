İzmir’de etkili olan sağanak yağışın ardından Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait şantiye alanında biriktirilen çöpler yola taştı.

Çöp depolama alanından gelen kirli sular otoparkta birikirken bazı araçlar çöp sularının içinde kaldı. Bölgende oluşan ağır koku ve kirlilik mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı.

Çöpler yola yayıldı, kaldırımlar kullanılamaz hale geldi

Mustafa Kemal Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı üzerindeki şantiye alanında bulunan atıklar, sağanak yağışla birlikte yola ve kaldırımlara taşarak çevreye yayıldı. Bulvar boyunca oluşan kirli su birikintileri ve kötü koku günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar kaldırımları kullanmakta zorlanırken, yoldan geçen araçların sıçrattığı kirli sular yayaların tepkisini çekti.

Çöp suları otoparkta birikti, araçlar kirli su içinde kaldı

Şantiye alanından taşan suların otopark bölümünde birikmesi sonucu bazı araçlar çöp sularının içinde kaldı. Bölgedeki kötü koku ve hijyen sorunu araç sahiplerini ve çevre sakinlerini zor durumda bıraktı.

"Buca'da zaten kaldırım yok"

Bölgede yaşayan Lokman Doğan, yaşanan kirlilik ve kötü kokuya tepki göstererek şunları söyledi: “Koku gerçekten olmayacak bir şey, burası büyük bir şehir ve bu durum buraya yakışmıyor.

Biz elimizden geldiğince şikayet etmeye çalışıyoruz ama maalesef yetkililer uğraşmıyor, ilgilenmiyorlar. Sokaklar çok kötü durumda, sadece burası değil, Buca geneli ve bizim oturduğumuz yerler de rezillik, çöp içerisinde.

Bu kokuya insanlar tahammül edemiyor ama elimizden bir şey gelmiyor. Misafirlerimiz dışarıdan geldiğinde ‘Burası ne, İzmir çöp olmuş’ diyorlar; bu durum burada oturan insanların gücüne gidiyor.

Eskiden böyle değildi, yine toparlıyorlardı ama şu anda gerçekten kötü bir durumdayız. Kaldırımın halini görüyorsunuz, insanlar yayan yürüyemiyor.

Az önce bir araba geçti, suyu sıçrattı; bu bildiğin yağmur suyu da değil, direkt çöp suyu. Sadece bu kaldırım değil, İzmir'in çoğu yerinde eğimi de veremedikleri için su birikintisi ve göl oluyor. Buca'da zaten kaldırım yok, bu çöp suları yüzünden insanların üstü başı mahvoluyor.”

"Pis koku İzmir'in talihi olmuş"

Bölgede yaşayan Arif Onuk ise kötü koku ve altyapı sorunlarına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Şu an burada durmakta zorlanıyorum, çok kötü bir pis koku var ama bu İzmir'in talihi olmuş.

Kimse çalışmıyor, ne vatandaş ne de yöneticiler bu durumdan rahatsız değil; kimse sitem etmiyor, artık sindirilmiş bir millet olduk.

Altyapı sıfır, yollarımız ve çöplerimiz her şey kötü durumda. Buraya Görkem Duman'ın afişini asmışlar, herhalde bununla gurur duyuyorlar ve ‘bizim eserimiz bu’ diyorlar.

Kesinlikle kimse rahatsız değil, aslında kapılarını çala çala o kapıyı dövmeleri lazım. Otopark sorunu anlatmakla bitmez, yer bulamadığım için arabayı çöpün içine koydum; yoksa trafik kaldıracak ve ceza yiyeceksiniz.

Parmaklarımın ucuna basa basa geldim, çok kötü kokuyor ama İzmir'in hali bu, kimse değiştiremez. İzmir'i düzeltmek için en az 20-30 sene lazım çünkü çok kötü olduk.

Altyapı birbirine girmiş, yağmur suyuyla pis sular karışık; bunları ayırmak için çok büyük projeler lazım. Bu durumdan herkes memnun gibi, rahatsız olanların ve uyaranların başına ise tehditler geliyor çünkü güç onların elinde.”