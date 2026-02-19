Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Ramazan ayı öncesinde sosyal destek çalışmaları hızlandırıldı. Gençlik Kulübü ve İletişim Merkezi ekipleri tarafından hazırlanan Ramazan kolileri, titizlikle belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine ulaştırıldı. Yardımların, kimseyi rencide etmeyecek şekilde planlandığı belirtildi.

“Sosyal belediyecilik bir sorumluluktur”

Belediye Başkanı Mustafa Günay, sosyal belediyeciliği yalnızca bir hizmet alanı olarak görmediklerini ifade etti. Ramazan öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların kapılarının tek tek çalındığını belirten Günay, dayanışma anlayışının esas alındığını ve destek sunan hayırseverlere teşekkür etti.

“Bu destekle soframız kuruluyor”

Çamlı Mahallesi’nde yaşayan ihtiyaç sahibi Ali Türk, belediye tarafından sunulan desteklerin hayatını kolaylaştırdığını ifade etti. Düzenli olarak gıda ve sıcak yemek desteği aldığını belirten Türk, bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini dile getirdi.

24 kalem temel ürün

Hanelere teslim edilen Ramazan kolilerinde; ayçiçek yağı, nohut, kuru fasulye, kırmızı mercimek, baldo pirinç, domates salçası, makarna, un, toz şeker, 30’lu yumurta, bulgur, süt, et, çay, tuz, peynir, zeytin, helva, sucuk, bisküvi, kek ve temizlik ürünleri yer aldı.